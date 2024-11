Rosjanie zakłócają GPS nie tylko na terenie Finlandii. Wiosną tego roku fińskie linie lotnicze Finnair zawiesiły loty do estońskiego miasta Tartu z powodu problemów z GPS. Regularne loty przywrócono dopiero po zainstalowaniu na lotnisku w Tartu nowego rozwiązania podejścia do lądowania, które nie wymaga użycia systemu satelitarnego.

Republiki bałtyckie ostrzegają unijne lotnictwo

Estonia, Litwa i Łotwa oskarżyły Rosję o zakłócanie pracy GPS w regionie Morza Bałtyckiego. Bałtyckie republiki ostrzegły inne kraje o wzroście zagrożenia wypadkami lotniczymi w tym regionie. Według obliczeń gazety The Sun w oparciu o dane GPSJAM.org., od sierpnia 2023 r. do końca marca 2024 r. liczba przypadków zakłócania lub fałszowania sygnałów GPS w Europie Wschodniej i Północnej wzrosła z niecałych 50 do ponad 350 tygodniowo.

W lipcu członek ONZ Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny (ITU) zażądał od Rosji zaprzestania ingerencji w systemy satelitarne krajów europejskich. Ministerstwo Obrony Rosji potwierdziło pod koniec 2023 roku, że jednostki walki radioelektronicznej w Królewcu przeprowadziły ćwiczenia mające na celu zakłócanie sygnałów radiowych i satelitarnych, a w styczniu tego roku Flota Bałtycka ćwiczyła osłanianie obiektów wojskowych przed atakami dronów.

Stare systemy nawigacji sprzed 80 lat są na te wszystkie działania odporne.