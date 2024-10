Boeing ruszył po miliardy dolarów. Ogromna oferta na rynku

Głównym doradcą przy tej operacji finansowej jest PJT Partners — poinformował Boeing w komunikacie. Natomiast sprzedażą akcji mają zarządzać Goldman Sachs, BofA Securities, Citigroup , J.P. Morgan , Wells Fargo Securities, BNP Paribas, Deutsche Bank Securities, Mizuho, Morgan Stanley, RBC Capital Markets i SMBC Nikko .

Jak zareagowały rynki na wyprzedaż akcji Boeinga?

Jeszcze przed otwarciem giełdy w Nowym Jorku akcje Boeinga podrożały o 0,9 proc. Zdaniem inwestorów taki zastrzyk finansowy przyniesie stabilizację po spadku notowań o 40 proc. od początku 2024 roku.

Jak wyliczył Bloomberg, poniedziałkowa oferta może przynieść Boeingowi nawet 21,8 mld dol. gotówki. Nie mówiąc o tym, że wyraźnie odsuwa w czasie potencjalne zagrożenie pogorszenia ratingu. Byłoby to nie tylko deprymujące, ale znacznie zwiększyłoby koszty obsługi długu sięgającego dzisiaj już 53 mld dol.

Według kalkulacji rynkowych Boeing do końca tego roku będzie potrzebował jeszcze ok 4 mld dol. w gotówce. To z kolei oznacza, że jego zasoby zmniejszyły się w tym roku o 14 mld dol.

Przy tym nikt nie łudzi się, że Boeing szybko powróci do zysków. W każdym razie nie ma szans, aby wydarzyło się to w I połowie 2025 roku. Nadzieja jest jedynie w tym, że powróci produkcja B737 MAX, najbardziej dochodowego produktu w portfelu Boeinga. To ustabilizowałoby choć trochę sytuację, a linie lotnicze mogłyby znów odbierać samoloty.

Kiedy zakończy się strajk w Boeingu?

W ostatnim tygodniu, we środę, 23 października mechanicy z fabryki w Renton pod Seattle odrzucili ofertę pracodawcy, który oferował im podwyżkę w wysokości 35 proc. rozłożoną na 4 lata. Do tego jeszcze każdy z 33 tys. zatrudnionych i należących do związku mechaników miałby otrzymać wart 7 tys. dol. bonus w momencie podpisania porozumienia z pracodawcą. Boeing zgodził się także na dofinansowanie do funduszu, z którego są wypłacane odprawy dla mechaników odchodzących na emerytury. 64 proc. związkowców głosowało za odrzuceniem tej oferty i domagają się przywrócenia pełnego programu emerytalnego, który Boeing zlikwidował w 2014 roku. Wtedy nie było dla tej decyzji żadnego finansowego uzasadnienia.