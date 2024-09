Airbus stawia na wydajną produkcję, Rusza plan LEAD!

O co najmniej 20 proc. zmaleją do końca roku koszty delegacji i podróży służbowych, większe zastosowanie będzie mieć łączność wideo. Airbus zaniecha realizacji wewnętrznych projektów mniejszego znaczenia, związki zawodowe podały, że po pierwszej analizie znaleziono 5500 takich projektów, będą się nimi zajmować zewnętrzne firmy usługowe. Z końcem września miały powstać we wszystkich krajach Airbusa komitety Think Moblility odpowiedzialne za przesunięcia kadrowe w ramach grupy i za szukanie nowych chętnych do pracy (job dating).

Czytaj więcej Transport Prognozy Boeinga i Airbusa: ponad 40 tys. nowych samolotów w ciągu 20 lat Przed salonem lotniczym w Farnborough (22-26 lipca) Airbus i Boeing przedstawiły 20-letnie prognozy światowego rynku do 2043 r,. Z obu wynika odporność sektora na przeciwności losu i powrót do dużego popytu na nowe samoloty.

Trzy clustery otworzone jednocześnie zadbają o poprawę skuteczności organizacyjnej. Pozwoli to uniknąć dublowania funkcji i stanowisk we zarządzaniu ryzykiem, kontroli eksportu czy zarządzaniu danymi. Powstanie jedna ekipa inżynierów odpowiedzialnych za kadłuby samolotów.

Oddzielaną sprawą będzie likwidacja wąskich gardeł w łańcuchach dostaw, utrudniających końcowy montaż maszyn. Będzie to głownie problem we Francji, gdzie istnieje mnóstwo małych firm rodzinnych kooperujących z Airbusem, a którym trudno szybko zwiększyć ilość zamawianych podzespołów.

Kierownictwo Airbusa zapewniło media, że nie chodzi w tym planie o zmniejszenie zatrudnienia, ale o przygotowanie się do zwiększania rytmu produkcji. Związki zawodowe są zadowolone z ogłoszonych konkretów, bo mają teraz gwarancję, że nie będzie zwolnień, więc można skupić się na ogłoszonych zadaniach.

Mniejsza produkcja, mniejsze dostawy

Brak głównie silników LEAP Safrana-GE, także innych elementów skłonił Airbusa do skorygowania w lipcu planu dostaw samolotów w tym roku z 800 do 770 sztuk. Do 26 wrześnią Airbus przekazał klientom ok. 30 sztuk, co daje od początku roku 477 — wynika z danych Cirium Ascend. Jeśli producent utrzyma takie tempo, to po 9 miesiącach może dojść do 483 sztuk (rok temu wydał 488, a we wrześniu 55 sztuk).