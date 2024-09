Z dania pasażerki wyskoczyła mysz. Samolot musiał lądować awaryjnie

Czytaj więcej Transport CPK podpisała kluczową umowę. Coraz bliżej megalotniska niedaleko Warszawy Uruchomienie pierwszej trasy Kolei Dużych Prędkości pomiędzy Warszawą a Łodzią zaplanowano na 2032 r. Odcinki Łódź – Wrocław i Sieradz - Poznań mają być gotowe do 2035 r.

– Wdrożyliśmy procedurę postępowania w takich przypadkach, która uwzględnia przeprowadzenie inspekcji wśród naszych dostawców, aby mieć pewność, że to się więcej nie powtórzy – powiedział Schmidt, cytowany przez agencję.

Pasażerowie ostatecznie dotarli do celu innym samolotem. Choć mysz nastręczyła im niemałych kłopotów, niektórzy przyjęli sytuację z rozbawieniem. Jeden z podróżnych napisał na Facebooku: „Wierzcie lub nie. Pani obok mnie w SAS otworzyła danie i wyskoczyła z niego mysz. Teraz zawróciliśmy i wylądowaliśmy w CPH, by przesiąść się do innego samolotu”.

To nie jedyny przypadek w ciągu tygodnia, w którym gryzoń utrudnił pasażerom podróż. Wcześniej obsługa pociągu jadącego po południowej Anglii musiała przerwać serwowanie napojów i posiłków po tym, jak dwie wiewiórki dołączyły do składu i jedna nie chciała go opuścić.