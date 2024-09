Ruszyły inwestycje na lotniskach. Porty regionalne mają odżyć

Prognozowane odprawy na warszawskim lotnisku sięgną 21,3 mln pasażerów. A mimo wszystkich ograniczeń w Warszawie pojawią się nowi przewoźnicy — w tym linie arabskie: Air Arabia od grudnia 2024 i Etihad z Abu Zabi (sezon letni 2025), a LOT otwiera w sezonie zimowym połączenia do Lyonu, Lizbony i Insbrucka.

Jednocześnie prezes Ilków nie ukrywał, że PPL jako udziałowiec wspiera finansowo lotniska w Rzeszowie i w Szczecinie. Rzeszów został w tym roku dofinansowany przez PPL kwotą 30 mln zł, a Szczecin – 51,2 mln z przeznaczeniem m.in. na system naprowadzania ILS.

To do Modlina właśnie oraz do Łodzi i Radomia ma zostać przeniesiona część operacji z Lotniska Chopina. Chodzi tutaj o ruch czarterowy i niskokosztowy. – Nie są to łatwe rozmowy – przyznał prezes PPL. A kluczowy dla warszawskiego portu ma być sezon letni 2025. – Modlin to osiem lat zaniedbań. Tam nie było żadnej inwestycji rozwojowej. Nie zazdroszczę zarządowi trudnych decyzji, by to lotnisko mogło stanąć na nogi – powiedział prezes Ilków. Poprzednie zarządy PPL blokowały plany inwestycyjne Modlina. – Teraz przygotowujemy się do tej przyszłości – zapewnia Tomasz Szymczak, p.o. prezesa lotniska w Modlinie.

Na te inwestycje potrzeba mu 550 mln złotych. Skąd je weźmie, skoro wiadomo, że lotnisko jest w trudnej sytuacji finansowej, m.in. z powodu sporu z Ryanairem o opłaty? – Rozmawiamy z bankami i wspiera nas, jak zawsze, urząd marszałkowski – tłumaczy prezes Szymczak.

Co powstanie za te pieniądze? Zbudowane zostaną m.in. cztery dodatkowe wyjścia do samolotów oraz przebudowana będzie płyta lotniska tak, aby mogły stamtąd operować także samoloty kodu E, czyli B747 oraz B787. – Mamy już zapytania od przewoźników o możliwości obsługi takich maszyn – mówił Tomasz Szymczak.

W ramach inwestycji zaplanowany jest również hotel lotniskowy. Ma być wybudowany kosztem 60 mln złotych. A innowacją na tym lotnisku będzie zbudowana przez Polską Agencję Żeglugi Powietrznej zdalna wieża kontrolna.