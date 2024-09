Do zamontowania skanerów CT szykują się również polskie lotniska

Najbardziej zaawansowane w tym programie zwiększenia przepustowości jest stołeczne Lotnisko Chopina, a w planach mają także porty w Katowicach-Pyrzowicach, Poznaniu oraz w Rzeszowie i Krakowie — gdzie jeszcze wiosną informowano o tych inwestycjach.

Według informacji Airports Council International (ACI) na lotniskach w krajach UE zamontowano już ok. 350 nowoczesnych skanerów w 13 krajach — m.in. w Niemczech, na Malcie, w Irlandii, we Włoszech, w Holandii, na Litwie, w Holandii, Finlandii i w Szwecji.

Wracają limity pojemności opakowań z płynami. Dlaczego to wielkie ułatwienie zostało cofnięte?

Według nieoficjalnych informacji chodziło o to, że niedokładnie prześwietlały one niektóre pojemniki z płynami znajdujące się w bagażu podręcznym. ACI Europe jest oburzone nowymi regulacjami, które zostały przywrócone na zalecenie Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA). — Oczywiście zdajemy sobie sprawę z tego, że najważniejsze jest bezpieczeństwo. Ale przywrócenie starych zasad to cios dla tych lotnisk, które zdecydowały się na inwestycje i poniosły znaczne wydatki na ten cel. Zostały ukarane za to, i finansowo i operacyjnie — mówił Oliver Jankovec, dyrektor generalny ACI Europe. Jego zdaniem ograniczenie możliwości korzystania z udogodnień, jakie oferuje technologia podważa zaufanie branży lotniczej do całego systemy unijnej certyfikacji sprzętu montowanego na lotniskach.

A dlaczego z udogodnień zrezygnowali Brytyjczycy?

W Wielkiej Brytanii poprzedni rząd konserwatystów wręcz narzucił lotniskom obowiązek zainstalowania nowoczesnych skanerów. A datę końcową dla tych inwestycji wyznaczono na czerwiec 2024 r., czyli na rozpoczęcie sezonu wakacyjnego. Tyle że nie wszystko poszło zgodnie z oczekiwaniami.

Małe lotniska uporały się błyskawicznie — London City, Teesside, Newcastle, Leeds-Bradford, Aberdeen oraz Southend zdążyły i zniosły limity płynów jeszcze przed wyznaczonym terminem. Tymczasem największe porty, takie jak Londyn Heathrow, Gatwick i Manchester nie były w stanie spełnić polecenia. Jako powody podawały kłopoty z dostawami sprzętu i konieczność przebudowy terminali. Otrzymały więc kolejną datę wypełnienia obowiązku. Tymczasem w połowie czerwca Ministerstwo Transportu poinformowało, że restrykcje dotyczące przewozu płynów zostały przywrócone.

Teraz Brytyjczycy informują, że będą współdziałać z regulatorami unijnymi i oczekują szybkiego wypracowania nowych rozwiązań. I wyrażają nadzieję, że „szybko zostaną wynalezione nowe rozwiązania technologiczne”. A Ministerstwo Transportu „współpracuje w rozwiązaniu problemu z producentami sprzętu, lotniskami i międzynarodowymi partnerami, aby restrykcje zostały zniesione tak szybko, jak będzie to możliwe”.