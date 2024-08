Nadciąga taksówkowy armagedon. To będzie trudny wrzesień dla pasażerów

Tradycyjne taxi drożeje od września

Problem z dostępnością i cenami usług przewozowych przez aplikacje nie oznacza, że popyt przeniesie się do tradycyjnych taksówek. Osoby, które zamiast zamawiać Free Now czy Bolta zdecydują się na przejazd taxi, wcale nie muszą zaoszczędzić. Właśnie od września w Warszawie, czyli na największym rynku taxi w Polsce, wchodzi nowy cennik taryfowy. Po wielu latach nacisków taksówkarzy władze miasta uległy i zdecydowały się podnieść tzw. ceny minimalne. Kurs na 1. taryfie będzie droższy o 66 proc. (stawka za 1 km rośnie z 3 do 5 zł), opłata za tzw. trzaśnięcie drzwiami – z 8 do 10 zł, z kolei koszt 1 godziny postoju – z 40 do 50 zł (uchwała wejdzie w życie 22 września).

Jakby tego było mało, eksperci wskazują na kolejne rafy, które mogą wpłynąć na dostępność i ceny przejazdów. Chodzi o strefę czystego transportu wyznaczoną w stolicy. – Zmiany przepisów boleśnie dotknęły taksówkarzy i kierowców aplikacyjnych. Wielu z nich musi poważnie rozważyć zakup nowych pojazdów, podczas gdy nadal walczą z aktualizacją swoich dokumentów uprawniających do świadczenia usług zgodnie z przepisami – twierdzi Wiktor Grejber z Natviol.

Jego zdaniem największym problemem dla kierowców w Warszawie jest biurokracja. – Chcąc otrzymać naklejkę, będącą dowodem zgody na swobodne poruszanie się po strefie, należy złożyć wniosek w Zarządzie Dróg Miejskich. Ogrom spływających wniosków wyraźnie zaskoczył także urzędników – zaznacza Grejber.

Przewóz osób ma problem

Obecnie w polskich miastach działalność taxi prowadzi nieco ponad 50,2 tys. podmiotów. Ze statystyk DNB wynika, że to aż o 21,2 tys. mniej niż w 2009 r. To oznacza, że w 15 lat rynek skurczył się (pod względem rejestrowanych działalności) o prawie jedną trzecią. Analitycy nie mają złudzeń: ten trend będzie kontynuowany. – W 2024 r. z polskiego rynku wyparowało blisko 600 taksówek i jeśli taka tendencja utrzyma się do końca roku, to liczba przedsiębiorstw z tej branży jeszcze w br. spadnie poniżej 50 tys. – podkreśla Tomasz Starzyk.

Warto przy tym wspomnieć, że deficyt wszystkich kierowców zawodowych w Polsce sięga 150 tys. Jaką część stanowią ci z branży przewozu osób, tego nie wiadomo, ale branża szacuje, że na skutek zmian w przepisach od połowy czerwca z rynku mogło w sumie zniknąć 20–30 tys. osób, które zajmowało się prowadzeniem taksówek. Dziś te dane trudno zweryfikować, ale widać, że po stronie podażowej jest problem. Jak tłumaczył nam ostatnio Michał Konowrocki z Uber Polska, świadczyć może o tym fakt, że z powodu długiego czasu oczekiwania odwołano w lipcu co piąty kurs.