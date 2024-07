Największy Boeing 777-9 walczy w powietrzu o certyfikację

Lotniczy serwis informacyjny The Air Current podał o rozpoczęciu przez Boeinga lotów na certyfikację największego dwusilnikowego samolotu pasażerskiego B777-9 z przedstawicielami urzędu lotnictwa FAA na pokładzie. Loty oznaczają uruchomienie odraczanej od dawna procedury zatwierdzania tego typu samolotu do eksploatacji. Udział w nich specjalistów z FAA oznacza, że rozwiązania konstrukcyjne są dostatecznie opracowane i nadają się do ich oceny, czy spełniają normy wymagane przepisami.

Boeing pracował na tym samolotem od 2013 r., w programie dochodziło do częstych opóźnień. Prezydent linii Emirates, największego klienta na ten samolot, stwierdził w maju, że nie spodziewa się certyfikacji tego samolotu wcześniej niż w I kwartale 2025 r.

Dobry czerwiec dla Boeinga w dostawach i zamówieniach

W czerwcu Boeing wydał klientom 44 samoloty: 34 B737 MAX, jeden B737 w ramach programu samolotu wojskowego P-8, pięć B777 w wersji towarowej, trzy B787 Dreamliner i jeden B767, który będzie przerobiony na samolot-cysternę KC-46. Był to najlepszy miesiąc w tym roku, choć było to o 27 proc. mniej niż rok temu, pierwsze 2 maszyny B777-F odebrała też Air China. Po 6 miesiącach koncern dostarczył 175 maszyn, w tym 135 MAX-ów i 22 dreamlinery.