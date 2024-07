Bruksela bada też, czy Lufthansa może przejąć ITA Airways

To nie jedyna sprawa związana z Lufthansą badana obecnie. KE na początku lipca zgodziła się, z kilkoma zastrzeżeniami, by niemiecki przewoźnik przejął kolejne włoskie linie lotnicze – ITA Airways. Komisja Europejska zatwierdziła proponowane przejęcie wspólnej kontroli nad ITA Airways przez Lufthansę oraz włoskie Ministerstwo Gospodarki i Finansów, ale zgoda jest uzależniona od pełnej zgodności ze środkami zaradczymi zaproponowanymi przez Lufthansę i MEF. KE wydała decyzję po gruntownej kontroli proponowanej transakcji. Lufthansa i ITA obsługują rozległą siatkę połączeń ze swoich hubów w Austrii, Belgii, Niemczech, Szwajcarii i we Włoszech. Ich działalność jest w znacznym stopniu komplementarna, ponieważ operują z różnych węzłów odpowiednio w Europie Środkowej i we Włoszech.

Komisja zebrała obszerne informacje i opinie od uczestników rynku, nawet od konkurencyjnych linii lotniczych, portów lotniczych, klientów biznesowych. W portfelu Lufthansy znajdziemy wiele linii europejskich, jak oczywiście – samą Lufthansę, szwajcarską spółkę Swiss International Air Lines, a także Brussels Airlines, Austrian Airlines, Air Dolomiti, Eurowings, Germanwings, Edelweiss Air i SunExpress Deutschland. Lufthansa posiada spółki joint venture z United Airlines i Air Canada na trasach transatlantyckich, a także z All Nippon Airways na trasach do Japonii. Linie obsługują loty do ponad 300 lotnisk w około 100 krajach, mają flotę ponad 700 samolotów.