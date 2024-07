W ubiegłym tygodniu premier Donald Tusk potwierdził, że w Baranowie powstanie megalotnisko, którego otwarcie planowane jest na 2032 rok. Rząd nie zrezygnował zatem z pomysłu swoich poprzedników, ale go zmodyfikował. Lotnisko nie będzie tak ogromne, jak zakładało PiS – pomieści 34 mln, a nie 40 mln pasażerów. Nowy projekt odchodzi też od centralistycznego założenia systemu transportowego – nie powstaną linie kolejowe przecinające się w Baranowie, za to wygodna sieć kolei ma połączyć wszystkie duże miasta Polski. Tusk określił to „urealnioną” koncepcją CPK.

Ruszają przygotowania do budowy CPK. Kolej połączy duże polskie miasta

We wtorek, 2 lipca, pełnomocnik rządu do spraw CPK Maciej Lasek wyjaśnił na antenie Programu Pierwszego Polskiego Radia, że przedstawiony przez rząd projekt nowoczesnej komunikacji to rozwiązanie dobre dla wszystkich Polaków.

– Nie sztuką jest wydać ogromne pieniądze na jakiś fragment linii kolejowej, w której zajęte będzie 15 proc. miejsc, a bilety będą horrendalnie drogie. Zróbmy taką ofertę, by skrócić czas przejazdu między miastami, ale bilety będą na tyle atrakcyjne, żebyśmy mogli zaproponować Polakom alternatywę dla przemieszczania się samochodem – podkreślił Lasek.

Maciej Lasek: Wkrótce ogłosimy przetarg na budowę tunelu dla kolei dużych prędkości

Maciej Lasek zapowiedział w audycji pierwszą znaczącą inwestycję kolejową związaną z CPK. Jak zdradził pełnomocnik rządu, wkrótce ma zostać ogłoszony przetarg na budowę tunelu dla kolei dużych prędkości pod Łodzią.