Boeing może uniknąć postępowania karnego. Rodziny ofiar żądają potężnej grzywny

Nowojorski dziennik poprawił swój tekst, dodał, że resort rozważa przyznanie Boeingowi uniknięcia oskarżeń, a rzeczniczka NYT zapewniła mailem, Reutera, że „jesteśmy pewni dokładności naszej relacji”.

Profesor z Utah ma nadzieję, że dementi resortu nie jest kruczkiem mającym dać mu czas na zawarcie drugiej umowy z Boeingiem o odroczonym oskarżeniu koncernu. — Pierwsza umowa nie wyszła, nie ma powodów sądzić, że druga wypadnie lepiej. Czas skończyć z całą tą sprawą doprowadzeniem do procesu i do wyroku skazującego Boeinga — dodał Cassell.

Liczne incydenty samolotów Boeinga

Boeing oskarżony o oszustwa w procedurze certyfikacji B737 MAX zgodził się w 2021 r. zapłacić 2,5 mld dolarów za zaniechanie postępowania karnego i zobowiązał się do poprawienia programu produkcji zgodnie z normami. Dostał na to 3 lata w ramach umowy o odroczonym oskarżeniu go. Problemy z produkcją i kontrolą jakości pojawiły się od początku 2023 r., dotyczyły 3 modeli: B737 MAX, B787 i B777. Do incydentu z zaślepką doszło na dwa dni przed wygaśnięciem 3-letniej umowy z resortem sprawiedliwości.

Incydenty sprawiły, że urząd lotnictwa FAA ograniczyłm Boeingowi rytm produkcji samolotów do 37 miesięcznie. Koncern chcąc dojść do tego poziomu i doprowadzić do certyflikajci najnowszych wersji postanowił przesunąć tymczasowo do produkcji najważniejszych B737 i B777 część inżynierów zatrudnionych przy pracach nad eksperymentalnym aparatem X-66A, realizowanym wspólnie z NASA. „Jest krytycznie istotne dotrzymanie naszych zobowiązań wobec klientów w sprawie (certyfikacji nowych) B737-7, 737-10 B777-8F i w kwestii dostaw samolotów” — brzmi mail wysłany do Reutera.

Rodziny ofiar dwóch katastrof Boeinga żądają kary 24,78 mld dolarów

„Ponieważ zbrodnia Boeinga jest najbardziej śmiercionośną zbrodnią w historii USA, to maksymalna grzywna ponad 24 mld dolarów jest prawnie uzasadniona i najwyraźniej właściwa” — stwierdził w piśmie do resortu sprawiedliwości Paul Cassell, prawnik reprezentujący 15 rodzin ofiar.

Rodziny stwierdziły, że resort mógłby zawiesić 14-22 mld dolarów tej grzywny „pod warunkiem przeznaczenia przez Boeinga tej zawieszonej sumy na niezależne monitorowanie firmy i związane z tym usprawnienia w zakresie zgodności z przepisami i z bezpieczeństwem”. Rodziny są też zdania, że radzie dyrektorów Boeinga należy nakazać spotkanie się z nimi, a resort sprawiedliwości powinien „uruchomić karne postępowanie wobec odpowiedzialnych w Boeingu szefów z okresu obu katastrof”.