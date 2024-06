To było pierwsze publiczne spotkanie od incydentu z 5 stycznia Davida Calhouna z senatorami, którzy zaatakowali go pytaniami, jak mogło dojść do pogorszenia wizerunku koncernu, którym kieruje. Richard Blumenthal kierujący tą podkomisją uznał jej prace za „‚chwilę rozliczeń” Boeinga i dodał, że jest już dość dowodów na to, by resort sprawiedliwości wystąpił z oskarżeniem koncernu. — Jako były prokurator federalny i stanowy prokurator generalny sądzę, że jest dość przytłaczających dowodów, iż resort sprawiedliwości powinien wystąpić z oskarżeniem wobec Boeinga — cytuje go Reuter.

Reklama

Blumenthal stwierdził też, że „Boeing powinien przestać myśleć o kolejnym bilansie finansowym z zyskami, a zacząć myśleć o następnych pokoleniach”. Poinformował o zgłoszeniu się kolejnego sygnalisty, po przesłuchaniu poprzedniego w kwietniu,. Teraz Sam Mohawk, inspektor Boeinga ds. jakości w fabryce w Renton, gdzie powstają B737 MAX, ujawnił komisji, że był świadkiem systemowego lekceważenia części, które mogły być wadliwe albo brakowano na nie dokumentacji.

Republikanin Josh Hawley zarzucił Calhounowi obnażenie koncernu za wielomilionowy pakiet wynagrodzenia (łączna wyplata prezesa za 2023 r. wzrosła o 45 proc. do 32,8 mln dolarów), a zakończył ostre przesłuchanie pytaniem, dlaczego pan nie zrezygnował ze stanowiska?

Dawid Calhoun, prezes Boeinga przeprosił rodziny ofiar dwóch katastrof

Calhoun odpowiedział na to, że „jest dumny z każdego działania, jakie podjęliśmy”. Wziął odpowiedzialność za incydenty, które wpędziły Boeinga w kryzys w ostatnich 5 latach, przyznał, że incydent z zaślepką drzwi był wynikiem błędu w produkcji. — Nasza kultura korporacyjna jest daleka od doskonałości, ale podejmujemy działania i osiągamy postęp. Rozumiemy wagę tego i zobowiązujemy się postępować dalej w pełnej przejrzystości i odpowiedzialnie, zwiększając jednocześnie zaangażowanie pracowników — powiedział w relacji AFP. Towarzyszył mu Howard McKenzie, główny inżynier koncernu.