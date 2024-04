Boeing znów się sypie. Odpadła część B737 i uszkodziła skrzydło

Kłopoty koncernu Boeing

Pierwszy kwartał był wyjątkowo trudny dla Boeinga. Poważne kłopoty zaczęły się 5 stycznia, kiedy w rejsie z Portland w B737 MAX-9 należącym do Alaska Airlines wyssało wadliwie umocowane drzwi rezerwowe. Wszystkie 171 MAX-9, jakimi operują dzisiaj linie lotnicze na świecie, zostały uziemione i poddane przeglądom. Wtedy winny był Boeing, bo — jak się okazało — to jego pracownicy nie umocowali drzwi. Za tę niedoróbkę oraz kilka mniej poważnych incydentów, które wydarzyły się w ostatnich tygodniach, zapłaciło posadami kilku menadżerów średniego stopnia w Boeingu. Pracę stracił także prezes Boeing Commercial Airplanes, Stan Deal. Z końcem roku odejdzie z firmy również prezes całego Boeing Corporation — David Calhoun. Tyle, że ze złotym spadochronem wartym ponad 33 mln dol.

Sam Boeing wypłacił Alaska Airlines ponad 160 mln dol. odszkodowania. Kolejne miliony popłyną do innych przewoźników z powodu narastających opóźnień w dostawach samolotów. Wyhamowanie tempa produkcji narzucił Boeingowi regulator. Tyle że był to nakaz administracyjny, ponieważ Boeing i tak z powodu wydarzeń wewnątrz firmy, w tym przepracowania systemu kontroli jakości, jest w stanie produkować jedynie ok. 20 maszyn miesięcznie w porównaniu z limitem narzuconym przez FAA wynoszącym 38 samolotów.