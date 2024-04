Czytaj więcej Rynek pracy Kreml sprowadza robotników z Afryki i Korei Północnej. Ale Rosjanie ich nie chcą Dwa lata rozpętanej wojny kosztowały Rosję utratę 4,8 mln pracowników. Ponad milion zabrała rosyjska wojna, reszta uciekła za granicę przed poborem i coraz bardziej totalitarnym reżimem. Teraz Kreml próbuje zatkać dziurę w rynku pracy.

Co Rosja eksportuje do Afryki?

Rosja eksportuje do krajów afrykańskich głównie pszenicę, produkty naftowe, produkty chemiczne, samochody i sprzęt. W zeszłym roku eksport rosyjskich produktów naftowych do Afryki niemal się podwoił, a dostawy pszenicy również znacząco wzrosły, powiedział gazecie RBK Dmitrij Kuzniecow z Instytutu Ekonomii Rosji. Danych tych nie sposób sprawdzić, bo jak pisze RBK, statystyka ta została utajniona.

W Afryce najważniejsi partnerzy handlowi Rosji zlokalizowani są na północy kontynentu (około 2/3 eksportu w 2021 r.) i geograficznie są zauważalnie bliżej – przede wszystkim zachodnich regionów Rosji. Według Rosyjskiego Centrum Eksportu w 2021 roku najwięcej towarów Rosja dostarczyła do Egiptu (28 proc. całkowitego eksportu do Afryki, czyli 4,2 mld dolarów), Algieria (20 proc., czyli 3 miliardy dolarów), Senegal (8 proc. czyli 1,2 miliarda dolarów)2 miliardów), Maroko (również 8 proc., czyli 1,2 miliarda dolarów).

Na podstawie wyników z 2023 r. kraje afrykańskie wyprzedziły Amerykę Północną i Południową jako miejsce docelowe rosyjskiego eksportu. W porównaniu do roku 2021 (sprzed wojny) udział Afryki w eksporcie rosyjskich towarów wzrósł z 3 do 5 proc., natomiast udział Ameryki spadł z 6 do 3 proc..

W marcu departament stanu USA zażądał 322,5 mln dolarów na rok 2025 na przeciwdziałanie wpływom Rosji i Chin na kontynencie afrykańskim.