Droga z Ukrainy do Krakowa

Najlepszą opcją na dotarcie z Krakowa na Ukrainę jest pociąg z Przemyśla do Lwowa, Kijowa lub Odessy: codziennie kilka pociągów kursuje z miast Ukrainy do miasta granicznego z Polską. W drugą stronę - pociąg ekspresowy Intercity jedzie z Kijowa do Przemyśla w około 9-10 godzin.

Z Przemyśla można także dojechać bezpośrednio na krakowskie lotnisko Flixbusem, ale kursują one po południu i nadają się tylko na loty o późnej porze. Wielu Ukrainców wybiera więc przyjazd z Przemyśla, bo wtedy może skorzystać z dwóch wygodnych porannych lotów.

Autobusami Flixbusa z krakowskiego lotniska można pojechać bezpośrednio na Ukrainę – do Lwowa, a nawet Kijowa. Ponadto na tych trasach kursuje od siedmiu do ośmiu autobusów dziennie. Ta opcja kosztuje mniej więcej tyle samo, co opcja z dwoma pociągami. Jednak jak podkreślają sami ukraińscy podróżni, ze względu na trwające od pół blokady granicy przez polskich rolników a wcześniej transportowców, „podróżowanie autobusem przez polską granicę jest teraz wątpliwą przyjemnością”.

Przystanek na zwiedzanie

Agencja Unian podkreśla, że „dojazd z lotniska do centrum Krakowa jest niezwykle łatwy – odległość między nimi wynosi nieco ponad 10 kilometrów. Dobrze działa komunikacja miejska. Najprostszą i najprzyjemniejszą opcją jest pociąg, który kursuje z lotniska bezpośrednio do dworca w Krakowie, z przystankiem końcowym w Wieliczce.

Bilety nie są nawet dla niebogatych obywateli Ukrainy drogie. Na Dworzec Główny w Krakowie będzie kosztować 17 zł (ok. 166 hrywien), a do Wieliczki – 21 zł (ok. 206 hrywien). Bilety można kupić w terminalach na dworcu, w terminalach wewnątrz pociągu, a także u konduktora – wszędzie, zarówno gotówką, jak i kartą kredytową. Co ważne pociągi te kursują co pół godziny do godziny od 4:00 do 1:00.

Z krakowskiego lotniska do miasta można także dojechać autobusem – lotnisko obsługują trzy regularne linie autobusowe, w tym jedna nocna.