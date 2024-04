Francuscy kontrolerzy obiecali nie strajkować. Zmienili zdanie

Negocjacje podjęte 15 miesięcy temu przewidują przebudowę systemu kontroli ruchu powietrznego we Francji: stworzenie terytorialnej siatki usług nawigacji lotniczej, reorganizację systemu pracy kontrolerów, aby byli w stanie sprostać zapowiadanemu zwiększeniu ruchu samolotów w powietrzu w zamian za podwyżkę siatki wynagrodzeń i zwiększenie zatrudnienia.

Zapowiedź gotowości strajkowej budzi duże zdziwienie, bo związek SNCTA zobowiązał się we wrześniu do przestrzegania zasady rozejmu olimpijskiego do czasu zakonczenai olimpiady i paraolimpiady w Paryżu. Nie doszło wtedy do strajku 15 września, we Francji mógł odbyć się światowy puchar w rugby. To był warunek uzyskania przez kontrolerów podwyżek i podjęcia z nimi nowych rozmów o systemie wynagrodzeń po tej imprezie sportowej. Większościowy związek zawodowy poparł wtedy także ustawę, która zaczęła obowiązywać z początkiem tego roku, a zmuszała każdego kontrolera do ogłaszania udziału w strajku na dwa dni wcześniej.

W 2023 r. ruch lotniczy przez Francję był regularnie zakłócany strajkami kontrolerów, zwłaszcza podczas konfliktu o reformę systemu emerytalnego. Urząd lotnictwa DGAC zwrócił się nawet do linii lotniczych, by prewencyjnie zawiesiły część lotów. Strajk rozsierdził przewoźników latających do Francji lub przez ten kraj. Ich organizacja Airlines for Europe wystąpił w maju do Komisji Europejskiej, by wprowadziła obowiązkowe postępowanie arbitrażowe przed każdym strajkiem albo ochronę przelotow nad krajem z takimi protestami.