Spore różnice wartości inwestycji w branżach

GUS podał także dane o wskaźnikach ekonomicznych w firmach niefinansowych 50+. Ich wynik finansowy wyniósł 228,6 mld zł i był niższy o 9,1 proc. w skali roku. Pogorszyły się wskaźniki rentowności: sprzedaży brutto, z 6 proc.w 2022 r. do 5,5 proc., obrotu brutto – z 6 proc. do 5,4 proc. i obrotu netto – z 5 proc. do 4,3 proc.

Zysk netto wyniósł 284,5 mld zł i był wyższy o 0,2 mld zł od uzyskanego w 2022 r., a strata netto wyniosła 56,0 mld zł i zwiększyła się o 23,1 mld zł w skali roku. Zysk netto miało niespełna 81 proc. firm (wobec 83 proc. rok wcześniej).