Linie lotnicze nie lubią krytyki. A kary są dotkliwe

Tajlandzkich linii lotniczych nie wolno krytykować

I wtedy naraziły się na kolejną falę krytyki w sieci. Uczestnicy dyskusji wskazywali, że narodowego przewoźnika krytykować nie wolno, bo skoro to państwo jest największym udziałowcem, to krytyka linii jest równoznaczna z krytyką rządu, a to jest niedozwolone. To nie do końca prawda, bo w tym kraju władze można krytykować, ale nie wolno powiedzieć złego słowa pod adresem króla. Jeśli ktoś się na to odważy, musi liczyć się z karą zgodnie z Artykułem 112 Kodeksu Karnego.

Uczestnicy dyskusji przypomnieli również, że w roku 2019 linie samowolnie podniosły dwukrotnie cenę biletów w programach lojalnościowych, a potem wycofały się ze sprzedaży biletów za mile.

Thai Airways są członkiem sojuszu Star Alliance, tego samego, do którego należą m.in. Lufthansa i LOT. Jak w tej sytuacji przewoźnik może domagać się ukarania pasażera, który krytykuje go za zmianę trasy rejsu. „Czy ja też zostanę podany do sądu za to, że skrytykowałem teraz Thaia za politykę wobec uczestników programu lojalnościowego?” — pisał jeden z nich.

Czytaj więcej Transport Lufthansa chce podbić indyjski rynek. Na razie obraża pasażerów Indyjska prasa jest pełna opisów szorstkiego traktowania pasażerów ze strony personelu pokładowego. A to rynek indyjski jest w tej chwili dla Niemców priorytetowy.

Inna sprawa, że Tajowie rzeczywiście są niesłychanie wrażliwi na negatywne oceny. Słynna jest historia sprzed kilku lat, kiedy amerykański turysta był niezadowolony z usług jednego z hoteli na Koh Chang i dokładnie opisał dlaczego, także na Facebooku. Goście natychmiast zaczęli kasować rezerwacje, a hotel wystąpił na drogę sądową, turysta został aresztowany, kilka dni spędził w areszcie i wyszedł za kaucją w wysokości 100 tys. bahtów, czyli ok 3 tys. dolarów.

Ale nie tylko Tajowie są tak wrażliwi. British Airways za słowa krytyki ukarały już kilku pasażerów wyrzucając ich z programu lojalnościowego. A Aerofłot degraduje uczestników w swoim programie. Do marca 2022 rosyjski przewoźnik był linią członkowską w SkyTeam, czyli sojuszu, w którym liderami są Air France-KLM oraz amerykańska Delta.