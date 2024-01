Ośrodek Airbusa usług pełnego cyklu życia samolotów (ALSC), pierwszy tego rodzaju na świecie, oferuje pełny zakres usług: parkowanie, dłuższy popyt, serwisowanie, unowocześnianie, zmiany zakresu przeznaczenia (konwersje), demontaż i recykling podzespołów różnych typów samolotów, a także kontrolowaną dystrybucję części pochodzących z rozbiórki. Ośrodek uzyskał certyfikację urzędów nadzoru lotniczego, europejskiego EASA i chińskiego CAAC — poinformował w komunikacie Airbus.

Ośrodek powstał na powierzchni 61 hektarów, dokładnie 717 tys. m2, z terenem do parkowania 125 samolotów. Łączna inwestycja wyniosła 6 mld juanów (844,55 mln dolarów). Będzie stopniowo zwiększać działalność do 2025 r., zatrudni bezpośrednio 150 pracowników. List intencyjny o utworzeniu ośrodka podpisano w Czengdu 18 stycznia 2022.

Udziałowcami ośrodka są Airbus wraz ze spółką zależną Satair, firma Tarmac Aerosave (z ponad 15-letnim doświadczeniem w parkowaniu samolotów, ich rozbiorze i recyklingu), firma Aerotropolis Xincheng Group i władze miejskie Czengdu. Satair zajmie się skupem wysłużonych maszyn, handlem i dystrybucją pozyskanych podzespołów. Zgodnie z zawartym planem przez ten ośrodek przejdzie 685 samolotów, a 98 zostanie całkowicie rozmontowanych do 2030 r. Da to obroty 21,07 mld juanów.

Oczekuje się, że do 75 proc. samolotów, które trafią do Czengdu, będzie mogło ponownie latać po unowocześnieniu ich przez spółkę. Pozostałe samoloty zostaną poddane recyklingowi według technologii opatentowanej przez Tarmac Aerosave. Firma ta liczy na odzyskanie do 90 proc. wagi tych samolotów.