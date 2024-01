Katastrofa na lotnisku w Tokio. Japończycy wyciągnęli wnioski

Widoczne oznakowanie

Ministerstwo zdecydowało również o nakazie stosowania do malowania pasów farb o wyjątkowo silnej widoczności. Dochodzenie przeprowadzone po katastrofie wykazało także, że w momencie wypadku światła stopu na drodze kołowania prowadzącej do pasa 34R, na którym doszło do zderzenia, nie działały. Pas już został udostępniony do operacji po usunięciu zwęglonych szczątków obu samolotów.

Odczyt z zapisu rozmów pilotów z kontrolerami, opublikowany przez japońskie władze, sugeruje, że to Dash 8 nie otrzymał zezwolenia na wjazd na pas 34R i start. Natomiast A350 miał zgodę na lądowanie na pasie startowym 34R. Katastrofa na Hanedzie to pierwsza utrata samolotu A350 od czasu wejścia do eksploatacji tego typu maszyn, niemal dokładnie dziewięć lat temu. Z kolei JAL odebrał swój A350 w listopadzie 2021 r. Dash 8 (JA722A) dostarczono japońskiej straży przybrzeżnej w 2009 r.