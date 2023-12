Czujność w samolocie niezbędna. Mężczyzna oskarżony o okradzenie współpasażerów

Kradzież w samolocie to przestępstwo, nie wykroczenie

Kradzież w samolocie jest w większości krajów traktowana jak przestępstwo (a nie jak wykroczenie) i zdarza się częściej niż chcieliby myśleć o tym podróżujący. W Azji Południowo-Wschodniej problem stał się na tyle poważny, że policja w Hongkongu ostrzegła w październiku przed gwałtownie rosnącą liczbą kradzieży w samolotach, po tym, jak rozbito gang kradnący karty kredytowe pasażerom. Z kolei Cathay Pacific Airways od lat walczy z falą drobnych kradzieży zaopatrzenia dokonywaną przez pracowników linii i lotnisk.

Scoot, budżetowy przewoźnik należący do Singapore Airlines, przekazał że ze względów bezpieczeństwa nie poda więcej szczegółów sprawy. Uczulił jednak pasażerów, by lepiej strzegli swoich portfeli i kosztowności. Podkreślił przy tym, że załogi Scoot są szkolone, by informować władze o wszelkich podejrzanych działaniach pasażerów.