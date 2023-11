Dubai Air Show. Boeing odegrał się na Airbusie, ale były też niespodzianki

Kazachski SCAT ( 8 sztuk), turecki wakacyjny SunExpress ( 90 maszyn plus 45 w opcji)także domówiły kolejne MAXy .

Zaskoczenie 2.

Wielkie zakupy airBaltic

To łotewska linia, która wyrasta na lidera w krajach bałtyckich. Na tym rynku próbował się uplasować LOT, ale pandemia zniweczyła te plany. Air Baltic jest w grupie pierwszych linii lotniczych, które w 2016 roku postawiły jeszcze na Bombardiery CS300. Wkrótce potem do programu kanadyjskiego Bombardiera dołączył Airbus, a CS300 przy wsparciu Francuzów stał się Airbusem 220. Dzisiaj airBaltic ma w swojej flocie 44 takie maszyny, w Dubaju zamówił kolejnych 30 z opcją na 20 kolejnych. — Po raz pierwszy w swoich planach mamy dojście do floty liczącej 100 samolotów — mówił w Dubaju prezes airBaltic, Martin Gauss. Takim samolotem, który ma zasięg ponad 6 tys. kilometrów, airBaltic bez problemu może polecieć np. z Rygi do Abu Zabi. Łotewski przewoźnik, to linia hybrydowa: tak samo, jak Wizz Air, czy Ryanair, bądź easyJet ma flotę zbudowaną z maszyn jednego typu. Ale korzysta z GDS, czyli tego samego systemu rezerwacyjnego, co np. Lufthansa, British Airways, czy LOT i oferuje przesiadki w swojej bazie w Rydze.

—Dla nas ogromne znaczenie ma fakt, że airBaltic, tak samo jak np. amerykańska Delta zamawiają A220 po raz kolejny, kiedy rozbudowują flotę. To dowód sukcesu naszego programu — mówi Francisco Santos, główny inżynier programu A220 w kanadyjskim Mirabel.

Jak Łotysze zamierzają sfinansować taką ekspansję ? Wejściem na giełdę i pozyskanie pieniędzy na rynku, także po to , by spłacić covidowa pożyczkę od państwa — 250 mln euro. Komisja Europejska ją zaakceptowała bez problemu, a bezskutecznie oprotestował Ryanair. To, plus oddanie w leasing części floty w czasie pandemii, pozwoliło Łotyszom przetrwać najgorsze pandemiczne miesiące.