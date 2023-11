Holandia jednak nie zmniejszy liczby lotów z lotniska w Amsterdamie

Linie lotnicze przyjęły z zadowoleniem decyzję rządu Holandii. KLM i Delta z sojuszu SkyTeam zadeklarowały, że będą latać w bardziej zrównoważony sposób bez „zmniejszania zdolności przewozowych”. Jetblue stwierdził, że jego wejście na Schiphol przyczyniło się do obniżenia cen biletów. Branżowa organizacja Airlines for America podziękowała rządowi USA za dyskusje z Unią, które „przyczyniły się do przekonania holenderskiego rządu do pomyślnego rezultatu”.