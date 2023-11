Węgrzy szukają pieniędzy na odkupienie lotniska

Budapeszteńskie lotnisko jest 39. co do wielkości portem lotniczym w Europie. Według FlightsFrom.com obsłużyło średnio w październiku 119 rejsów dziennie. Dla porównania warszawskie Lotnisko Chopina w tym samym miesiącu obsłużyło 159 rejsów dziennie, co dało mu 28 lokatę w tym samym rankingu.

Nie jest to pierwsze podejście rządu Viktora Orbana do odbicia stołecznego portu z rąk prywatnych zagranicznych inwestorów. W AviaAlliance wiodącymi akcjonariuszami są niemiecki Hochtief i kanadyjskie fundusze emerytalne. Wcześniej doszło do nieudanej próby w 2021 r. Wówczas, łącznie z zadłużeniem wycenione zostało ono na 4,4 miliarda euro (4,7 miliarda dolarów) .

AviAlliance, początkowo nie miała planów sprzedaży lotniska. Zdecydowała się jednak na negocjacje po tym, jak rząd zaczął blokować inwestycje i utrudniać działalność, jednocześnie zarzucając Niemcom, że zaniedbują modernizację lotniskowej infrastruktury.