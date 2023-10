Eksportujemy coraz więcej aut, kupujemy niewiele

To nowy rekord: po raz pierwszy produkcja z pierwszego półrocza przekroczyła poziom 100 mld zł, a w ujęciu r./r. zwiększyła się o 21,4 proc. To efekt wzrostu popytu na nowe samochody za granicą, gdyż Polska należy do największych w Europie poddostawców części i komponentów do produkcji aut. Jak podaje Europejskie Stowarzyszenie Producentów Pojazdów ACEA, w pierwszych trzech kwartałach 2023 r. sprzedaż samochodów osobowych w UE zwiększyła się w ujęciu rocznym o prawie 17 proc., do 8 mln sztuk. Choć to wciąż poziom niższy niż przed pandemią o blisko jedną piątą, z wyjątkiem Węgier urosły wszystkie unijne rynki, w tym znacząco cztery największe: Włochy o 20,5 proc., Hiszpania o 18,5 proc., Francja o 15,9 proc. i Niemcy o 14,5 proc.

W rezultacie dynamicznie rósł polski eksport sektora. W pierwszych sześciu miesiącach jego wartość wzrosła rok do roku o 46,1 proc., do 26,1 mld euro, co dla tego okresu stanowi nowy rekord. – W I półroczu 2023 roku dwucyfrowe wzrosty eksportu miały niemal wszystkie grupy produktów motoryzacyjnych, choć nadal największy wpływ na osiągane wyniki mają producenci części, akumulatorów do aut elektrycznych oraz pojazdów – mówi Rafał Orłowski, partner w AutomotiveSuppliers.pl.

Wartość zagranicznej sprzedaży części i akcesoriów to jedna trzecia całego eksportu – zwiększyła się r./r. o przeszło jedną piątą, do 8,7 mld euro. Jeszcze szybciej rósł eksport akumulatorów litowo-jonowych, stanowiących nową polską specjalność eksportową: o 111 proc., do 6,4 mld euro. Mocno zwiększył się także eksport samochodów osobowych i lekkich dostawczych, który w pierwszym półroczu osiągnął wartość 3,4 mld euro, co w porównaniu z ubiegłorocznym jest wynikiem o przeszło jedną trzecią lepszym. To m.in. efekt zwiększenia produkcji w fabryce Stellantis w Tychach, gdzie z linii zjeżdża nowy model – Jeep Avenger. Wzrósł także eksport pojazdów ciężarowych.