Nowe przeszkody w lotach z Izraela i Libanu

Linie lotnicze wykupują zwykle dwa rodzaje polis, jedną od wszelkiego ryzyka, która pokrywa zwykle uszkodzenia kadłuba i odpowiedzialność za pasażerów oraz polisę wojenną obejmującą skutki wojny albo utratę samolotu z powodu działań terrorystów.

- Niektóre towarzystwa nie zezwoliły albo nie zapewniły niektórym podmiotom ubezpieczenia od ryzyka wojny i innych zagrożeń z nią związanych. Te podmioty nie miały doświadczenia w lotach do Izraela i nie w warunkach obecnego konfliktu — wyjaśnił Garrett Hanrahan, główny specjalista od lotnictwa w firmie Marsh.

Innym największym problemem firm ubezpieczeniowych są samoloty, które utknęły w strefach konfliktu. Middle East Airlines podała, że zamierza zachować w Turcji pięć ze swych 24 samolotów w związku z atakami rakietowymi i ostrzałem artyleryjskim między armią Izraela i Hezbollahem.

Przewoźnikom spoza Izraela i Libanu nie grozi anulowanie ubezpieczenia w tym regionie, ale muszą dostosować się do pewnych ograniczeń — informują dwaj przedstawiciele branży lotniczej. — Firmy ubezpieczeniowe chcą dostawać regularne raporty. Każda linia ma inny profil ryzyka i wynikające z tego różne strategie zmniejszania ryzyka — wyjaśnił rzecznik stowarzyszenia nabywców ubezpieczeń Airmic.

Te linie nie muszą jeszcze płacić dodatkowo za rozkładowe loty, ale mogą dostawać polecenia, aby ich samoloty nie przebywały w Tel Awiwie czy Bejrucie dłużej niż trzy godziny albo by unikały lądowania na tych lotniskach dla nabrania paliwa. — W razie jakiegokolwiek opóźnienia lotu/startu tych samolotów linie muszą informować o tym swych ubezpieczycieli — dodał Hanrahan.

Specjalne loty ewakuacyjne cudzoziemców z Izraela wymagałyby „istotnej zmiany” w polityce linii lotniczej, a tacy przewoźnicy muszą zapłacić dodatkową składkę od 0,05 do 0,1 proc. wartości samolotu za takie loty — powiedział jeden z brokerów. Jedna polisa może dotyczyć do 20 firm ubezpieczeniowych, może być trudno przekonać je, by zgodziły się na pokrycie takiego lotu.