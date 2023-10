Wreszcie ruszy budowa mostu z Włoch na Sycylię

Taki most planowano od dawna, etapami, ale firmę, która miała nadzorować budowę, zlikwidowano w 2013 r. w ramach szukania oszczędności w wydatkach, gdy Włochy musiały zapanować nad rosnącym zadłużeniem sektora publicznego w długim okresie recesji gospodarczej.

Minister gospodarki Giancarlo Giorgetti poinformował teraz, że 12 mld euro zostanie zainwestowane w ciągu kilku lat, pierwsze trzy raty zostaną uruchomione do 2026 r. - Skupią się głównie w 2025 i 2026 r. - powiedział na konferencji prasowej przedstawiając rządowy projekt budżetu kraju na 2024 r. - pisze Reuter. - Chcę zainaugurować budowę mostu latem 2024 - powiedział minister infrastruktury, Matteo Salvini, także lider Ligi, która uczyniła z budowy mostu najważniejszy zadanie w programie działań rządu koalicyjnego.

Most łączący Sycylię z Kalabrią będzie mieć około 5 km długości, a centralne przęsło będzie mieć rozpiętość 3300 metrów, ustanawiając nowy rekord, który dotąd należy do tureckiego mostu Cenakkale (2020 metrów). Konsorcjum kierowane przez włoską firmę Webuild podało we wrześniu o przekazaniu poprawionej wersji projektu, uaktualnionego o najnowsze rozwiązania technologiczne i uwzględniającego przepisy techniczne.