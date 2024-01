Temperatura meczu znacząco wzrosła, poziom wymian też, remis 3:3 utrzymał się jednak krótko. Polka w tym rosnącym napięciu znów straciła gem serwisowy, nawet dostała ostrzeżenie za zbyt długą zwłokę przy przygotowaniu podania. Atak Lindy trwał, wiara w sukces i odwaga ją niosły, ryzyko się opłaciło. Piłki czasem ocierały linie, ale wciąż po właściwej stronie.

Iga Świątek pozostanie liderką rankingu

Tablica pokazała 5:3 dla Czeszki. Dziewiąty gem był krótki, dwa asy serwisowe Igi szybko kazały myśleć o dziesiątym. Serwowanie po zwycięstwo nad nr 1 kobiecego tenisa to dla nikogo nie jest zwyczajna sprawa, ale Linda Noskova miała swój dzień. Oddała wprawdzie dwa punkty – Iga wciąż próbowała atakować, lecz polskiej mistrzyni też zdarza się spudłować. Spudłowała raz, drugi, by potem zobaczyć jak czeska nastolatka serwisem wygrywa pierwszą piłkę meczową.

– Nie wiem, co powiedzieć, brakuje mi słów. Tak, na końcu nerwy bardzo mnie zżerały, ale ekipa wspaniale mnie wspomagała, dziekuję wszystkim! – zdołała rzec chwilę po spotkaniu.

Szczęście Lindy to smutek Igi, Polka, która, jak mówiła po meczu z Danielle Collins, już niemal była na lotnisku w Melbourne, tym razem uda się tam naprawdę, przed drugim tygodniem turnieju. Nie straci pierwszego miejsca w rankingu, ale też nie sprawdzi, co oznacza, że z drogi do finału ubyły te, z którymi najczęściej przegrywała: Jelena Rybakina i Jelena Ostapenko. Noskova zagra w poniedziałek w 1/8 finału z Eliną Switoliną.