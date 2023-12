Aryna Sabalenka nieco lepsza od Igi Świątek w pokazówce w Abu Zabi

Hawks wygrali jednak mecz z Kites 20:19, gdyż Casper Ruud zwyciężył na koniec Grigora Dimitrowa, ale to zwycięstwo nie dało awansu do finału. Swoiste reguły rozgrywek WTL są takie, że liczy się wygrane gemy (z bonusami), tych najwięcej zebrały drużyny Kites i Eagles i to one zagrają w Etihad Arena w niedzielę 24 grudnia w finale. Dla zainteresowanych – początek o 18.

Większość uczestniczek i uczestników World Tennis League, także polska para, uda się wkrótce ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich do Australii, by w Perth i Sydney od 29 grudnia do 7 stycznia rozegrać United Cup – pierwszy turniej nowego sezonu. Będzie to także rywalizacja drużyn mieszanych, ale dający punkty rankingowe i oficjalne premie. Bez koncertów w tle.

World Tennis League ’2023:

• Eagles – Falcons 22:18 (Andriejewa/Kenin – Cirstea/Zwonariowa 6:4; Miedwiediew/Rublow – Fritz/Nagal 6:4; Kenin – Cirstea 6:4; Miedwiediew – Fritz 3:6, dogrywka 1:0).

• Hawks – Kites 20:19 (Hurkacz/Ruud – Dimitrow/Harris 4:6; Garcia/Świątek – Badosa/Sabalenka 6:3; Świątek – Sabalenka 4:6; Ruud – Dimitrow 6:4).

Tabela końcowa: 1. Kites 2-1 79-72; 2. Eagles 2-1 75-73; 3. Falcons 1-2 75-77; 4. Hawks 1-2 72-73. Awans do finału: Kites i Eagles.