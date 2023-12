Iga, Hubert i UB40 zagrają przed świętami w Abu Zabi

Najlepsza tenisistka świata zagra w Światowej Lidze Tenisowej (World Tennius League – WTL) drugi rok z rzędu. Rok temu walczyła w Coca-Cola Arena w Dubaju w barwach drużyny The Kites, wygrała dla niej trzy mecze: z Aryną Sabalenką, Anastazją Pawliuczenkową i Caroline Garcią, dopiero w finale rozgrywek, 24 grudnia 2022 roku, uległa Jelenie Rybakinie z The Hawks. Teraz, na korcie położonym w Etihad Arena w Abu Zabi będzie reprezentować Toyam Sports Limited Hawks, czyli The Hawks. Będzie miała obok siebie Garcię oraz Caspera Ruuda i Huberta Hurkacza.

Reklama

Właścicielem TSL Hawks jest spółka Pacific Star Sports ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Mohamedali Budhwani, dyrektor zarządzający TSL, po ogłoszeniu nowiny, że pozyskał do drużyny liderkę rankingu WTA oświadczył, że „mając tak wybitną grupę tenisową jest pewny, iż mecze z ich udziałem będą ekscytujące, do tego wszyscy są zdeterminowani, by zdobyć tegoroczny tytuł”.

To wciąż bardziej zabawa, niż wielka rywalizacja, choć nagrody i premie w WTL są jednak odpowiednio wysokie, by skusić wiele sław. Wysokość startowego pozostaje tajemnicą, stawki są negocjowane indywidualnie.

W ekipie The Kites pojawią się Aryna Sabalenka, Paula Badosa, Grigor Dimitrow i Stefanos Tsitsipas. The Falcons reprezentować będą Jelena Rybakina, Leylah Fernandez, Frances Tiafoe i Taylor Fritz. The Eagles ma silnie rosyjski sznyt, gdyż to Mirra Andriejewa, Sofia Kenin, Daniił Miedwiediew i Andriej Rublow.