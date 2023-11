Puchar Davisa: Australia po roku znów w finale

Bajkowa historia Finlandii, obecnie 14. drużyny świata, rozpoczęta od wygrania meczu kwalifikacyjnego z Argentyną, potem przejścia w fazie grupowej drużyn USA i Chorwacji, miała pierwszy wielki epizod finałowy podczas pokonania Kanady w ćwierćfinale w Maladze. Na więcej Finom mocy nie starczyło, choć w piątek bardzo się starali, Emil Ruusuvuori postanowił nawet grać przeciw Aleksowi de Minaurowi pomimo kontuzji.

Reklama

Pierwszy krok do awansu zrobił jednak Alexiei Popyrin, nagły zmiennik kontuzjowanego Thanasiego Kokkinakisa, który wygrał z Otto Virtanenem 7:6 (7-5), 6:2. Australijczyk trochę nerwowo zaczął mecz, waga spotkania zrobiła swoje, a Fin długo zadania mu nie ułatwiał próbując mocno serwować i atakować na granicy ryzyka. Gdyby Virtanen wykorzystał liczne szanse wygrania pierwszego seta, zapewne mecz wyglądałby zupełnie inaczej, ale nie wykorzystał, do tego w tie-breaku popełnił dwa podwójne błędy serwisowe, więc uspokojony Popyrin już łatwo doprowadził do zdobycia pierwszego punktu.

Czytaj więcej Tenis Puchar Davisa: Djoković i Sinner zagrają to jeszcze raz W półfinale turnieju w Maladze, który wyłoni tegorocznych zdobywców Pucharu Davisa zmierzą się Finlandia z Australią oraz Włochy z Serbią. W sobotę dojdzie zatem do ponownego meczu niedawnych finalistów Masters – Novaka Djokovicia i Jannika Sinnera

W spotkaniu De Minaura z Ruusuvuorim przewaga Australijczyka była dość widoczna od początku, nawet jeśli Fin nie dawał poznać, że boli go ramię (przez ten uraz nie zagrał z Kanadą). Wobec prowadzenia Australii 2:0 kapitanowie Lleyton Hewitt i Jarkko Nieminen zdecydowali, że końcowy debel rozgrywany nie będzie.