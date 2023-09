US Open: Będzie finał Coco Gauff – Aryna Sabalenka

Po wznowieniu gry wiele się nie zmieniło, panie grały z pełnym zaangażowaniem, niewielką przewaga Gauff była widoczna, ale przy stanie 6:4, 5:4 Amerykanka nie dała rady wykorzystać przewagi serwisowej i meczu nie skończyła, udało się to dopiero dwa gemy później, wciąż przy ogłuszającym hałasie z trybun.

Nastolatka zagra w drugim finale Wielkiego Szlema, pierwszy, z Igą Świątek w Paryżu przegrała w 2022 roku wysoko, teraz wydaje się ma znacznie większe szanse potwierdzić to, że już cztery lata temu, podczas Wimbledonu mówiono, że jest murowaną kandydatką na przyszłą mistrzynię.

Aryna Sabalenka: Najpierw set przegrany do zera, a potem wygrana

Sabalenka zaczęła półfinał od seta przegranego do zera, ale potrafiła się odbudować i po dwóch tie-breakach pokonała Madison Keys 0:6, 7:6 (7-1), 7:6 (10-5). Początek tego meczu był, zadziwiający – Amerykanka zdominowała Białorusinkę jak nikt inny. Potęga uderzeń Keys z obu stron kortu rozbroiła rywalkę na wiele gemów, w drugim secie Madison miała już przewagę przełamania serwisu Aryny, dopiero wtedy postawiona pod ścianą Sabalenka zaczęła zaciekle odrabiać straty, by doprowadzić doi pierwszego tie-breaka i wysoko go wygrać.

Po tym secie Amerykanka poszła do szatni powiązać bandażami i plastrami lewe udo, po powrocie nie wyglądała na cierpiącą, ale tempo jej odbić jednak nieco spadło. Amerykańscy widzowie raz jeszcze podnieśli się z miejsc, gdy Keys objęła w decydującym secie prowadzenie 4:2, lecz znów została skontrowana przez konsekwentną i wciąż niewzruszona rywalkę. Kilka chwil później było 4:4 i znów zacięte wymiany, które, mimo paru szans na przełamania z obu stron, kazały grać paniom następny tie-break.

Sabalenka prowadząc 7-3 już zaczęła się cieszyć ze zwycięstwa, ale trenerzy przypomnieli jej, że w Wielkim Szlemie tie-break w trzecim secie gra się do 10 punktów. Nie miała problemu, by uzupełnić ten brak i świętować już jak należy.