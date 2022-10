Serial „Wotum nieufności”, dwa pierwsze odcinki (Polsat Box Go)

reż. Łukasz Palkowski, Marek Wróbel

obsada: Katarzyna Dąbrowska, Antoni Pawlicki, Leszek Lichota, Zofia Wichłacz

To już trzecia telewizyjna adaptacja najpopularniejszego autora powieści sensacyjnych w Polsce. Po „Chyłce” i „Behawioryście” Remigiusza Mroza przyszedł czas na „Wotum nieufności”. Za kamerą stanął Łukasz Palkowski, reżyser nagradzany m.in. za „Bogów” oraz współautor serialu „Belfer”. Na razie można zobaczyć dwa pierwsze odcinki na platformie Polsat Box Go, a co piątek będą ukazywać się następne – w sumie sześć.

Bohaterami opowieści jest dwójka polityków z rywalizujących ugrupowań – niedoświadczony poseł Patryk Hauer (Antoni Pawlicki) oraz Marszałek Sejmu Daria Seyda (Katarzyna Dąbrowska). Wspólnie odkrywają wielki spisek i muszą zmierzyć się z układem – jak to u Mroza. Co prawda daleko produkcji Polsatu do „House of Cards”, ale Łukasz Palkowski w zespole realizacyjnym gwarantuje filmową jakość.

Serial „Obserwator”, sześć odcinków (Netflix)

twórcy: Ryan Murphy, Ian Brennan

obsada: Bobby Cannavale, Margo Martindale, Naomi Watts, Mia Farrow

Ryan Murphy w swoich serialach (m.in. „American Crime Story”, „Pose”) przyzwyczaił widzów do swojego kampowego stylu i portretowania rzeczywistości w krzywym zwierciadle. Uwielbia też horrory, dlatego ci, którzy tęsknili za jego serią „American Horror Story”, będą ukontentowani premierą dreszczowca „Obserwator” z elementami kina grozy. Można go już oglądać w całości (sześć odcinków) na Netfliksie.

Małżeństwo z klasy średniej (grają ich Naomi Watts i Bobby Cannavale) z kilkunastoletnią córką (Isabel Gravitt) szuka nowego domu. W końcu znajdują wymarzoną nieruchomość w New Jersey. Wyciągają wszystkie oszczędności, biorą kredyt i wprowadzają się do nowego lokum. Co może pójść nie tak?

Dramaturgii dodaje fakt, że fabuła tego thrillera o nieobliczalnym stalkerze nie powstała w głowie scenarzystów, lecz wydarzyła się naprawdę i opisał ją w 2018 roku dziennikarz magazynu „New York”.

Serial „Gliniarze z Southland”, pięć sezonów (HBO Max)

twórcy: Ann Biderman

obsada: Michael Cudlitz, Shawn Hatosy, Regina King, Ben McKenzie, Lucy Liu

Dla miłośników policyjnych seriali „Gliniarze z Southland” to pozycja klasyczna. Serial NBC emitowany w latach 2009-2013 podniósł poprzeczkę „procedurali” i wyznaczył nowe standardy dla paradokumentalnych produkcji o gliniarzach prowadzących nierówną walkę z ulicą, czyli narkotykami, przemocą domową, łatwym dostępem do broni i zwyczajną ludzką głupotą.

Bohaterami jest grupa funkcjonariuszy prewencji oraz wydziału zabójstw jeżdżących na interwencję do Southland, owianej złą sławą dzielnicy Los Angeles. W każdym odcinku podpatrujemy ich pracę oraz życie prywatne. A także pokusy, z jakimi muszą się mierzyć mundurowi.

Wcześniej trudno dostępny – dziś, dzięki HBO Max, wszystkie pięć sezonów do obejrzenia w jednym miejscu. Serial idealny na coraz brzydsze jesienne wieczory.

Serial „This England”, sześć odcinków (Viaplay)

twórcy: Julian Jarrold, Michael Winterbottom

obsada: Kenneth Branagh, Ophelia Lovibond, Simon Paisley Day, Derek Barr

Brytyjczycy mają rękę do satyry politycznej, o czym przekonali widzów m.in. filmem „Brexit” z 2019 roku z Benedictem Cumberbatchem w roli architekta tytułowej operacji politycznej. Teraz postanowili opowiedzieć o swoim najbardziej kontrowersyjnym polityku ostatniej dekady – Borisie Johnsonie. Który zresztą podał się do dymisji parę tygodni przed premierą „This England”. W tej roli ucharakteryzowany nie do poznania Kenneth Branagh. Gwiazdor kina i londyńskiego teatru, a także nie mniejszy od brytyjskiego polityka miłośnik Szekspira.

Twórcy produkcji przypominają burzliwy początek rządów Johnsona i brexitowo-covidowe okoliczności, w jakich tworzył swój gabinet. Pierwsze złe decyzje, pierwsze krytyczne komentarze i pierwsze brudy wyprane w tabloidach – wszystko to, co w politycznych fabułach najlepsze. Angielscy krytycy potraktowali „This England” surowo, ale i tak warto się przekonać, z jaką brawurą i bez skrępowania można opowiadać o bieżącej polityce.

Wszystkie odcinki do obejrzenia na platformie Viaplay.