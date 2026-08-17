Przypominamy rozmowę z Janem Fryczem, którą w 2012 roku przeprowadził Jacek Cieślak.

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Frycz urodził się 15 października 1954 roku w Krakowie. Ukończył tamtejszą Państwową Wyższą Szkołę Teatralną, a na scenie zadebiutował jeszcze podczas studiów. Przez lata związany był z najważniejszymi polskimi teatrami, w tym z Teatrem im. Juliusza Słowackiego w Krakowie, Teatrem Powszechnym w Warszawie oraz Teatrem Narodowym.

Widzowie znali go również z wielu ról filmowych i serialowych. Wystąpił m.in. w „Wielkim Szu”, „Pornografii”, „Pręgach” i „Nigdy w życiu!”, a także w popularnych produkcjach telewizyjnych. Szczególnie mocno zapisał się w pamięci widzów jako Dario w serialu „Ślepnąc od świateł” – rola ta spotkała się z dużym uznaniem. „Jan Frycz jest tam po prostu genialny” – pisała o jego kreacji „Rzeczpospolita”.

Aktor do ostatnich chwil pozostawał aktywny zawodowo. W sezonie 2025/2026 był związany z Teatrem Narodowym i występował m.in. w „Termopilach polskich” w reżyserii Jana Klaty. Jeszcze w 2025 roku jego nazwisko wymieniano wśród aktorów przygotowujących kolejne przedstawienia tej sceny.

Jan Frycz należał do grona aktorów, którzy z powodzeniem łączyli role teatralne z pracą przed kamerą. Jego dorobek obejmuje dziesiątki kreacji, a charakterystyczny głos, sposób gry i umiejętność budowania skomplikowanych, często niejednoznacznych postaci sprawiły, że przez dekady pozostawał jednym z najbardziej rozpoznawalnych polskich aktorów.