Krzysztof Warlikowski i zespół chcą, by dyrektorem Nowego był Michał Merczyński

List skierowany jest do Hanny Wróblewskiej, ministry kultury i dziedzictwa narodowego, Rafała Trzaskowskiego, prezydenta Warszawy oraz Aldony Machnowskiej-Góry, wiceprezydentki M. St. Warszawy. Datowany na 9 grudnia, a podpisany przez wyjątkowy zespół artystyczny, w którym są: Magdalena Cielecka, Andrzej Chyra, Ewa Dałkowska, Małgorzata Hajewska-Krzysztofik, Jadwiga Jankowska-Cieślak, Łukasz Jóźków, Maja Komorowska, Paweł Mykietyn, Hiroaki Murakami, Maja Ostaszewska, Ewelina Pankowska, Magdalena Popławska, Bartosz Bielenia, Mariusz Bonaszewski, Bartosz Gelner, Piotr Polak, Jacek Poniedziałek, Jan Sobolewski, Małgorzata Szczęśniak, Krzysztof Warlikowski.

Zespół Nowego Teatru chce Michała Merczyńskiego

W liście do władz czytamy: „W obliczu zbliżającego się w sierpniu 2025 roku wygaśnięcia kontraktu Pani Karoliny Ochab na stanowisku Dyrektor Naczelnej Nowego Teatru w Warszawie i biorąc pod uwagę konieczność zachowania ciągłości pracy artystycznej, usilnie prosimy o pilne rozpoczęcie procesu wyłaniania nowej dyrekcji naszej instytucji.

Z uwagi na specyfikę naszego teatru i fakt, że powstał on spontanicznie z oddolnej inicjatywy samych aktorów oraz Krzysztofa Warlikowskiego i Małgorzaty Szczęśniak, wątpimy, by postulowany przez Ministerstwo sposób wyboru nowej osoby na to stanowisko drogą konkursu najlepiej odpowiadał zarówno nam jak i naszej niezwykle wiernej i wypełniającej szczelnie nasze sale widowni”.

Autorzy podkreślają: „Nowy Teatr istnieje na teatralnej mapie Warszawy, Polski i Europy tylko dzięki odwadze, uporowi i wieloletniej walce artystów wcześniej skupionych w teatrze TR Warszawa i kilku innych zespołach. Dopiero po kilku latach walki władze miasta powołały tę całkowicie nową instytucję kultury, która po ośmiu latach bezdomności ostatecznie wprowadziła się do jej obecnej siedziby przy ulicy Madalińskiego w Warszawie.