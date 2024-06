W Théâtre de la Ville-Sarah Bernhardt wręczono prestiżowe Nagrody Związku Krytyków Teatralnych, Muzycznych i Tańca, którzy nagrodzili artystów, twórców oraz spektakle w sezonie 2023/2024.

Krystian Lupa i najlepszy pokaz zagraniczny

Spektakl „Les Emigrants” w adaptacji i reżyserii Krystiana Lupy, wg książki W.G. Sebalda został uznany za najlepszy zagraniczny pokaz sezonu 2023/24.

Przypomnijmy, że ekipa techniczna Comédie de Genève, zatrudniona na etatach, co było ważne dla dyrekcji, zatrzymała premierę spektaklu latem 2023 r., stawiając reżyserowi liczne zarzuty, jednak zespół aktorski stanął po stronie reżysera.

Dlatego ostatecznie doszło do premiery spektaklu 13 stycznia 2024 r. w Odéon-Théâtre de l’Europe, jednej z najważniejszych scen kontynentu. Krystian Lupa zapowiedział też, że w odpowiedzi na zarzuty ekipy technicznej powstanie dokument, który przedstawi relacje aktorów.

W zapowiedzi dyrektora Odéonu Stéphane’a Braunschweiga czytaliśmy: „Wielki Krystian Lupa powraca do Odéonu z francuską adaptacją »Wyjechali« W.G. Sebalda. Dla tych, którzy znają hipnotyzujący styl niemieckiego pisarza jasne jest, że ma on wszystko, co potrzebne, by zainspirować Lupę do stworzenia fascynującego wydarzenia teatralnego, jednego z tych, które tworzy, łącząc rusztowanie wielkiej literatury z wewnętrznymi pejzażami jego twórczych aktorów”.