Administracyjna wendetta w Małopolsce: 750 dni odwoływania dyrektora Głuchowskiego

Marszałek Kozłowski wypowiedział się na antenie TVP3:

- Pan dyrektor Krzysztof Głuchowski jest moim pracownikiem, a ja jestem jego pracodawcą. Kiedy zapraszaliśmy pana dyrektora na spotkania, pan dyrektor nas ignorował i udawał się na spotkania do prezydenta Krakowa. Później obrzucał mnie obelgami przy najróżniejszych okazjach. Nie mam żadnego powodu, żeby przepraszać swojego pracownika za to, że moje służby kontrolne stwierdziły naruszenie ustawy o zamówieniach publicznych. A to jest ewidentne.

Głuchowski o czterech kłamstwach

Dyrektor Krzysztof Głuchowski skomentował to następująco:

- Pierwsze kłamstwo: nie byłem wielokrotnie zapraszany przez pana marszałka Kozłowskiego, raz tylko zostałem wezwany dzień po rozpoczęciu procedury mojego odwołania. Miałem wejść do urzędu bocznym wejściem, w ciągu trzech godzin, co nie było niemożliwe ze względu na inne moje zobowiązania. Nigdy potem nie zostałem zaproszony przez pana marszałka na spotkanie. Ja natomiast zapraszam go na wszystkie uroczystości i premiery. Pisałem też do marszałka kilkakrotnie w sprawie spotkania i nigdy nie dostałem odpowiedzi. Drugie kłamstwo: nie jestem ani pracownikiem, ani podwładnym pana marszałka. Wiążę nas kontrakt, zgodnie z ustawą o działalności kulturalnej. Albo pan marszałek udaje, że nie zna kontraktu i ustawy albo kłamie.

Kontynuując, dyrektor Głuchowski powiedział: