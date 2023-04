Łódź zapleczem teatralnej polityki rządu

To ten teatr, w którym władze samorządu wojewódzkiego zdominowane przez Zjednoczoną Prawicę, wiele razy próbowały osadzić na fotelu dyrektora Michała Chorosińskiego, tak się składa, męża Dominiki Chorosińskiej, aktorki, ale i posłanki PiS. Pierwsze próby skończyły się odrzuceniem Chorosińskiego przez komisję konkursową, protestował również zespół, obawiający się utraty prestiżu. Nie przeszkadzało to Urzędowi Marszałkowskiemu mianować Chorosińskiego p.o. dyrektora.

W kolejnym konkursie Chorosiński w końcu został dyrektorem i będzie nim od września. Ale już teraz w Jaraczu można oglądać m.in. „Dziady” Adama Sroki – na razie bez nielubianej przez władzę części III, uważane za konkurencyjne wobec spektaklu Mai Kleczewskiej w Teatrze Słowackiego w Krakowie, gdzie dyrektor Krzysztof Głuchowski wciąż ma status odwoływanego, po krytyce ministra edukacji Przemysława Czarnka.

Pikanterii dodaje, że Michał Chorosiński jako dyrektor Teatru im. Jaracza jest aktorem Teatru Klasyki Polskiej, a także „koordynatorem teatru”. To ten teatr, który całkiem niedawno otrzymał status instytucji prowadzonej przez Ministerstwo Kultury, a także 10 mln budżetu rocznie. Rzecz w tym, że nie ma siedziby, tymczasem o budżecie 10 mln zł rocznie nie może marzyć wiele instytucji teatralnych, mających na utrzymaniu ogromne gmachy i stałe zespoły, liczące po kilkadziesiąt osób i więcej. Warto dodać, że posłem RP z Łodzi jest Piotr Gliński, wicepremier i minister kultury. To on na jednym ze spotkań, sugerował że… warto mieć swojego posła.

Powołanie nowego naczelnego „Dialogu” związane jest z tym, że Jacek Sieradzki, po ponad trzydziestu latach sprawowania tej funkcji (od 1991 r.) przeszedł na emeryturę.

Antoni Winch jest adiunktem w Instytucie Sztuki Polskiej Akademii Nauk. W pracy naukowej zajmuje się twórczością Stanisława Ignacego Witkiewicza, Sławomira Mrożka i Hanocha Levina. Otrzymał m.in. nagrodę za najlepszy scenariusz oryginalny słuchowiska radiowego na festiwalu Dwa Teatry Sopot 2016 (organizowanego przez TVP) za słuchowisko „Zagwazdrane żyćko. Rzecz o zakopiańskiej miłości” (reż. Łukasz Lewandowski) i Grand Prix festiwalu Dwa Teatry Sopot 2018 jako współautor scenariusza słuchowiska „Ordonka” (reż. Dariusz Błaszczyk). Na łamach „Dialogu” publikował eseje i teksty dramatyczne.