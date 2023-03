Podczas gdy kierowcy zmierzający ze Śląska do Warszawy maja już do dyspozycji szybka i wygodna autostradę A1, drogowcy rozkręcają remont gierkówki, czyli drogi krajowej nr 91 pomiędzy miejscowością Podwarpie, gdzie jest skrzyżowanie z ekspresówką S1 prowadzącą od Pyrzowic w stronę Podbeskidzia, a Częstochową. To czteropasmówka równoległa do autostrady, ale znacznie wolniejsza, prowadząca przez liczne miejscowości z kolizyjnymi skrzyżowaniami. Po remoncie będzie można jeździć nią szybciej i bezpieczniej.