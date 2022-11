- To jest propozycja, którą należy potraktować bardzo poważnie i jeżeli ona pozwoli na to, żeby zwiększyć bezpieczeństwo polskiego terytorium, to warto rozważyć to, żeby z niej skorzystać - powiedział Adrian Zandberg z partii Razem, komentując propozycję Berlina dotyczącą skierowania do Polski niemieckiego systemu rakietowego Patriot.