Światowej sławy reżyser rozpoczął już próby do nowego spektaklu, „Elżbieta II”, opartego na sztuce Thomas Bernharda.

Reklama

To przedostatni utwór giganta austriackiej literatury. Treść jest następująca: 87-letni przemysłowiec, Herrstein, wiedeński wytwórca broni, miłośnik sztuki, jest unieruchomiony na wózku inwalidzkim i zależny od swojego służącego - Richarda oraz gospodyni, panny Zallinger, którzy – jak to bywa u Bernharda - nie mają nic do powiedzenia i są skazani na pełne pretensji monologi.

Herrsteina odwiedzają znajomi, którzy z jego balkonu chcą oglądać wizytę angielskiej królowej. Potem rozgrywają się najbardziej nieoczekiwane i dramatyczne wydarzenia, które sprawiają, że tylko niemogący chodzić bohater reprezentujący swego rodzaju społeczny margines, ocaleje w absurdalny sposób, ponieważ wyrzekł się widoku Elżbiety II.

Krystian Lupa powraca do Wrocławia w osiem lat po rozbiciu dawnego Teatru Polskiego, gdzie zrealizował słynną „Wycinkę”. W roku 2015 spektakl otwierał najważniejszy światowy festiwal teatralny w Awinionie. Potem pracował nad „Procesem”, który dokończył już w Warszawie.

Reklama

Krystian Lupa powraca do Wrocławia w osiem lat po rozbiciu dawnego Teatru Polskiego

W spektaklu wystąpią Anna Ilczuk, Andrzej Kłak, Tomasz Lulek, Michał Opaliński, Halina Rasiakówna, Janka Woźnicka, Wojciech Ziemiański, Marta Zięba.

Prapremiera „Elżbiety II” odbędzie się na przełomie listopada i grudnia 2023 r. w Centrum Sztuk Performatywnych Piekarnia we Wrocławiu.

Produkcja: Instytut im. Jerzego Grotowskiego we Wrocławiu, Fundacja Teatr Polski – TP dla Sztuki.