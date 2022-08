Zakończył się 26. Festiwal Szekspirowski w Trójmieście. Laureatami konkursu na najlepszą polską inscenizację dzieł dramatycznych Williama Szekspira oraz utworów inspirowanych dziełami Williama Szekspira zostali Polski Teatr Tańca w Poznaniu i Bodytalk w Münster za spektakl „Romeos & Julias unplagued. Traumstadt” w choreografii Yoshiko Waki.

Nagrodę przyznało międzynarodowe jury w składzie: Jacek Kopciński, krytyk teatralny, historyk literatury, Aneta Szyłak, kuratorka i krytyczka sztuki, John Stanisci, amerykański aktor, dramaturg i ilustrator, Tamara Trunova, ukraińska reżyserka teatralna, dyrektorka Kijowskiego Akademickiego Teatru Dramatu i Komedii na Lewym Brzegu Dniepru oraz Gianina Carbunariu, rumuńska dramatopisarka i reżyserka teatralna.

Wszyscy wykonawcy tego przedstawienia wykazali się na scenie dużym zaangażowaniem i autentycznością. To one spowodowały, że między zespołem a publicznością powstała wyjątkowa więź. Taneczna opowieść twórców spektaklu odnosiła się nie tylko do aktualnych problemów społecznych, ale także do pozycji artysty we współczesnym świecie – czytamy w uzasadnieniu nagrody.

Zwycięzcy otrzymali statuetkę Złotego Yoricka i nagrodę pieniężną w wysokości 40 000 zł.

„Romeos & Julias unplagued .Traumstadt” to koprodukcja Polskiego Teatru Tańca i kolektywu bodytalk we współpracy z asphalt festival i Teatrem w Pumpenhaus w Münster. Taniec, rozumiany jako kreatywny ruch i najbardziej cielesna ze sztuk, zderza się w nim z rzeczywistością pandemii i nieśmiertelnym dramatem Williama Szekspira.

Polski Teatr Tańca robi z Szekspira bazę dla mówiącego w przestrzeni ciała. Wyłuskuje z niego ogniskowe sytuacje, nastroje układów choreograficznych, dominanty scen. Współczesne hity radiowe przynoszą muzykę, która pulsuje w tancerzach, ale też trochę rozmawia z kanonem miłości zapisanym nie tylko w Szekspirze, ale i w naszej kulturze zbudowanej na takich filarach, jak literatura Szekspira. Nazwijmy Traumstadt choreograficzną trawestacją mitu Romea i Julii, dziełem, które wyrasta z Szekspira i idzie swoją drogą, bez odcinania się, bez zdrady. Ma już inny język, inną formę, ale Szekspira dalej w nim widać – pisał selekcjoner Konkursu o Nagrodę Yoricka, Łukasz Drewniak.

Premiera odbyła się w siedzibie Polskiego Teatru Tańca w ramach Malta Festival Poznań 2021. Produkcja została dofinansowana ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu „Taniec”, realizowanego przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca oraz ze środków finansowych Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

Konkurs o Złotego Yoricka, czyli konkurs na najlepszą polską inscenizację dzieł dramatycznych Williama Szekspira oraz utworów inspirowanych dziełami Williama Szekspira odbywa się nieprzerwanie od 1994 roku i stanowi swoiste podsumowanie polskich szekspirowskich realizacji danego sezonu artystycznego.

Tegoroczne motto festiwalu „Między niebem a sceną. Po burzy?” było odwołaniem do trzech, skrajnie różnych, zagranicznych inscenizacji „Burzy”, które gościły na Festiwalu oraz do burz przetaczających się przez świat – politycznych, pandemicznych, klimatycznych i tych związanych z kondycją człowieka.