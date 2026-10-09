Według najnowszych prognoz wyraźny, choć nie aż tak drastyczny spadek temperatur w najbliższym czasie odczujemy także w naszym kraju.

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Powiew arktycznego powietrza w Europie. Mróz do −15 st. C

Jak informuje serwis dobrapogoda24.pl, dotychczasowy silny antycyklon w środkowej i wschodniej Europie ustępuje miejsca aktywnemu chłodnemu frontowi, który przemieszcza się z zachodu na północny wschód kontynentu. Cyklon ten zaciąga zimne arktyczne powietrze. Mróz w minionych dniach już dał o sobie znać m.in. na arktycznych wyspach Norwegii.

Jak wynika z przedstawionych prognoz, w okresie od 9 do 17 października 2026 r., w wyniku napływu zimnych mas powietrza, na północy Europy rozwinie się fala całodobowego mrozu. Temperatury w najzimniejszych regionach, głównie od południowo-zachodniej i północnej Norwegii, przez północną Szwecję i Finlandię, po północno-zachodnią Rosję będą spadać do −15 st. C / −5 st. C, a przy gruncie wartości te mogą być jeszcze niższe.

Jak zmiana pogody wpłynie na Polskę?

Fala chłodu nad Europą spowoduje, że będziemy musieli na dobre pożegnać się ze złotą polską jesienią i temperaturami sięgającymi 20–25 st. C. W najbliższych dniach odczujemy wyraźne ochłodzenie w całej Polsce. Słupki rtęci w ciągu dnia wskażą od 9 do 17 st. C.

Noce i poranki również staną się znacznie chłodniejsze, z temperaturami minimalnymi na poziomie 1–9 st. C. Spodziewać się można również przymrozków. Ujemne temperatury mogą pojawić się zwłaszcza w obszarach górskich, w dolinach i kotlinach. W tych rejonach słupki rtęci mogą spaść nawet do −1 st. C / −5 st. C.