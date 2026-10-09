Nad Europą dominują niże z ośrodkami nad Bałtykiem, Islandią i Korsyką. Polska pozostaje pod wpływem tego pierwszego, jedynie na południu przejściowo rozbudowuje się słaby klin wyżowy. Z zachodu na wschód wędruje strefa chłodnego frontu atmosferycznego, za którym nad cały kraj napływa chłodne powietrze polarne morskie – informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

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Ostrzeżenia IMGW przed silnym wiatrem. Powieje na północy kraju

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał na piątek ostrzeżenia przed silnym wiatrem. Alerty II wyższego stopnia będą obowiązywać w większości nadmorskich powiatów województwa pomorskiego oraz w powiecie sławieńskim w województwie zachodniopomorskim w piątek do godz. 15, a w nowodworskim do godz. 16.

Dla północy kraju wydano także ostrzeżenia niższego, I stopnia przed silnym wiatrem. W Gdańsku, Gdyni i w powiecie gdańskim będą obowiązywać do godz. 15, a w powiecie malborskim i sztumskim, na Warmii i Mazurach oraz w północnych powiatach województwa podlaskiego – do godz. 18. W nadmorskich powiatach województwa zachodniopomorskiego ostrzeżenia stracą ważność o godz. 10 w piątek.

Pogoda w piątek 9 października. Wietrzny i chłodny dzień z opadami

W piątek będzie przeważnie pochmurnie. Tylko na południowym zachodzie prognozowane jest zachmurzenie małe i umiarkowane i brak opadów. Na pozostałym obszarze zobaczymy więcej chmur, a miejscami pojawią się przelotne opady deszczu. W Karpatach spodziewane są deszcz ze śniegiem i śnieg. Prognozowana wysokość opadów na wschodzie do 10 mm.

Termometry pokażą maksymalnie od 11 do 15 st. C na przeważającym obszarze kraju. Chłodniej będzie na Podlasiu – tam lokalnie około 10 st. C, a w obszarach podgórskich Karpat zaledwie około 8 st. C. Wiatr będzie umiarkowany i dość silny, w porywach do 65 km/h, na północnym wschodzie do 80 km/h, a nad morzem także silny i bardzo silny – do 55 km/h, początkowo w porywach może osiągać do 100 km/h, później do 85 km/h. W Karpatach prognozowane są porywy wiatru 80 km/h słabnące do 70 km/h, a w Sudetach do 90 km/h. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1000 hPa. Przewidywany jest jego wzrost, a potem spadek.

W nocy na wschodzie i południowym wschodzie zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, na pozostałym obszarze kraju z kolei przeważnie duże i przemieszczające się od zachodu w głąb kraju opady deszczu. Temperatura minimalna wyniesie od 7 st. C do 11 st. C na przeważającym obszarze kraju. Chłodniej będzie miejscami na wschodzie i południowym wschodzie – 4 st. C, 6 st. C, a na obszarach podgórskich Karpat – około 2 st. C. Powieje wiatr słaby i umiarkowany, porywisty, nad morzem okresami dość silny i w porywach do 60 km/h, południowo-zachodni. W Karpatach porywy będą gnać z prędkością 70 km/h, w Sudetach do 100 km/h.

Prognoza na sobotę i niedzielę. Przed nami chłodny i deszczowy weekend

W sobotę czeka nas zachmurzenie duże, większe przejaśnienia pojawią się na zachodzie. Synoptycy prognozują przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna na przeważającym obszarze kraju wyniesie od 12 do 16 st. C. Cieplej będzie na południowym wschodzie – tam do 18 st. C, chłodniej natomiast w kotlinach Sudeckich – około 11 st. C. Powieje wiatr słaby i umiarkowany, miejscami porywisty, południowo-zachodni i zachodni. W Karpatach porywy mogą osiągać 60 km/h, a w Sudetach 70 km/h.

W niedzielę zachmurzenie umiarkowane i duże, jedynie na północy miejscami małe. Przelotne, słabe opady deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie od 11 do 16 st. C. Wiatr będzie słaby, tylko na północnym zachodzie okresami dość silny, miejscami porywisty, na wybrzeżu w porywach może osiągać do 65 km/h.