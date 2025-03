Dziesiątki ofiar pożaru nocnego klubu w Kočani. Ogień wybuchł podczas koncertu

Do szpitali trafiło ok. 100 osób. Dwie osoby są w stanie krytycznym – powiadomiła macedońska telewizja Kanal 5. Ranni trafili do szpitala w Kočani, część z nich przewieziono do szpitali w Sztip i w Skopje.

Na miejsce zdarzenia przyjechali premier Hristijan Mickoski i minister spraw wewnętrznych Pancze Toszkowski. „To trudny i bardzo smutny dzień dla Macedonii! Strata tak wielu młodych istnień jest nieodwracalna, a ból rodzin, bliskich i przyjaciół jest niezmierzony” - napisał premier na platformie X.

Macedoński resort spraw wewnętrznych poinformował, że zatrzymano wszystkie osoby związane z tragedią. Zarówno oni, jak i świadkowie zdarzenia są przesłuchiwani. Prokuratura generalna Macedonii Płn. zapewniła, że przekaże prokuraturze lokalnej w Kočani wszelkie niezbędne środki do zbadania okoliczności tragedii.