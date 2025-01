04:45 Francuskie media informują o dezercjach ukraińskich żołnierzy szkolonych we Francji

Przy szkoleniu we Francji ukraińskich żołnierzy na potrzeby brygady im. Anny Kijowskiej doszło do kilkudziesięciu przypadków dezercji – informują francuskie media. Rzecznik francuskiego Sztabu Generalnego zapewnia jednak, że liczba takich incydentów jest niewielka biorąc pod uwagę liczbę szkolonych żołnierzy.



04:40 Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy podsumowuje ukraińską ofensywę w obwodzie kurskim

W ciągu pięciu miesięcy Rosjanie mieli stracić w obwodzie kurskim ponad 38 tys. żołnierzy (w tym 15 tys. zabitych), 104 czołgi, 575 bojowych wozów piechoty, 1 104 pojazdy wojskowe, 330 zestawów artyleryjskich, 12 wyrzutni rakiet, 12 zestawów przeciwlotniczych, jeden samolot, trzy śmigłowce, 859 dronów i 32 jednostki sprzętu specjalnego. Ukraińscy żołnierze wzięli do niewoli na terenie obwodu kurskiego 860 rosyjskich żołnierzy.



04:35 W okupowanych częściach Ukrainy Rosjanie tworzą rejestry Ukraińców, którzy nie wystąpili o rosyjski paszport

Informację taką podaje Centrum Narodowego Oporu, ukraiński portal rządowy, który opisuje sytuację w częściach Ukrainy okupowanych przez Rosję. Z informacji przekazywanych przez Centrum wynika, że w Rosji do takich rejestrów trafiają cudzoziemcy i bezpaństwowcy, którzy przebywają w Rosji nielegalnie i których można deportować. W przypadku Ukraińców na terenach okupowanych mogą być one wykorzystane do wymuszania na Ukraińcach wystąpienia o rosyjskie paszporty (w innym przypadku grozić im będzie deportacja).



04:33 Ukraińska straż graniczna publikuje nagrania ilustrujące ataki na pozycje Rosjan w rejonie Kramatorska

W atakach. przeprowadzanych przy użyciu dronów, ukraińscy pogranicznicy zniszczyli pięć składów amunicji oraz cztery składy paliw i smarów.



04:31 W nocy rosyjskie drony atakowały wschodnią, środkową i południową Ukrainę

Alarm powietrzny ogłoszono w obwodach połtawskim, kirowohradzkim, mikołajowskim, charkowskim, chersońskim i donieckim.



04:27 Na prośbę Władimira Putina patriarcha Cyryl pobłogosławił krzyżyki i ikony, które trafią do żołnierzy na front

W czasie mszy świętej celebrowanej w Soborze Chrystusa Zbawiciela w Moskwie z okazji prawosławnych świąt Bożego Narodzenia, patriarcha Moskwy i Rusi Cyryl I, pobłogosławił ikony i krzyżyki, które mają trafić do dowódców jednostek wojskowych, w tym tych, które uczestniczą w wojnie przeciw Ukrainie.



04:21 Rosjanie informują o zniszczeniu ukraińskiego stanowiska dowodzenia w rejonie Czasiw Jaru

Ukraińskie stanowisko dowodzenia oraz pozycje ukraińskiej piechoty miały zostać zniszczone przy użyciu dronów przez żołnierzy rosyjskich wojsk powietrzno-desantowych – informuje Ministerstwo Obrony Rosji. Rosjanie użyli do ataku dronów Molnija, które zrzucały na pozycje ukraińskie miny przeciwpancerne TM-62 – wynika z komunikatu resortu.



04:20 Tak wyglądała sytuacja na froncie w 1048 dniu wojny

Tak wyglądała sytuacja na froncie w 1048 dniu wojny Foto: PAP

