05:42 Rzecznik Departamentu Stanu o rozmowach ws. pokoju na Ukrainie: Decyzja o nich zależy od Wołodymyra Zełenskiego

- Jeśli prezydent (Wołodymyr) Zełenski zdecyduje, że chce rozpocząć negocjacje, oczywiście będziemy to wspierać. To zawsze była nasza polityka – nasza wieloletnia polityka - że zależy to od prezydenta Zełenskiego kiedy będzie czas na negocjacje. Nie jest właściwe abyśmy my, albo jakiekolwiek inne państwo zmuszało go do tego. Wesprzemy go w każdym procesie, którego celem będzie zapewnienie sprawiedliwego i trwałego pokoju, ale ostatecznie to jego decyzja, nie nasza – powiedział Matthew Miller.

05:16 Liczba rannych w ataku na Charków wzrosła do 25

Informacje takie przekazuje mer miasta Ihor Terechow. W Charkowie rosyjska bomba szybująca uderzyła w 11-piętrowy budynek mieszkalny.



05:14 Atak rakietowy na Kijów

Kijowska miejska administracja wojskowa informuje, że w mieście aktywna jest obrona przeciwlotnicza.



04:44 W centrum Charkowa, po raz pierwszy od wybuchu wojny, pojawiły się dekoracje świąteczne

Dekoracje pojawiły się w czterech miejscach. Miasto zapewnia, że nie zakupiło nowych dekoracji lecz skorzystało z już posiadanych.



Dekoracje świąteczne w centrum Charkowa Telegram

04:42 W nocy doszło do ataku dronów na przedmieścia Odessy

W ataku ranne zostały dwie osoby. Uszkodzone zostały budynki mieszkalne i placówka edukacyjna, a także gazociąg – informuje gubernator obwodu odeskiego Ołeh Kiper.



04:39 W obwodzie czernihowskim saperzy zdetonowali bojową część rosyjskiego drona

Uszkodzony dron znaleziono na terenie obwodu po jednym z ataków powietrznych Rosji na Ukrainę. Po jego zbadaniu oddzielono głowicę od drona, przeniesiono w bezpieczne miejsce i zdetonowano.



04:36 18 rannych po uderzeniu rosyjskiej bomby w budynek mieszkalny w Charkowie

Wśród rannych jest trzymiesięczny chłopiec – poinformował gubernator obwodu Ołeh Synehubow. Rosyjska bomba szybująca trafiła w 11-piętrowy blok mieszkalny.



04:31 Dmitrij Pieskow nie wyklucza, że Władimir Putin zadzwoni do Donalda Trumpa

- Zobaczymy jak potoczą się wydarzenia – powiedział rzecznik Kremla odnosząc się do wypowiedzi Władimira Putina na forum Klubu Wałdajskiego. Putin mówił, że nie wyklucza kontaktów z Trumpem i dodał, że nie byłoby dla niego ujmą, gdyby zadzwonił do amerykańskiego prezydenta-elekta. - Słyszeliśmy wypowiedzi Trumpa w czasie kampanii wyborczej, że zamierza zadzwonić do Putina nawet przed inauguracją. To zostało powiedziane, to było słyszane. Zobaczymy. Prezydent (Putin) raz jeszcze potwierdził, że jest otwarty na równy i oparty na obustronnym szacunku dialog i ponownie powiedział, że piłka jest po stronie amerykańskiej – mówił Pieskow w programie „Moskwa. Kreml. Putin” na antenie telewizji Rossija-1.



04:29 Nad obwodem saratowskim został strącony dron

Szczątki drona spadły w obrębie strefy przemysłowej – napisał na swoim kanale w serwisie Telegram gubernator obwodu Roman Busargin. Z jego wpisu wynika, że w wyniku ataku nikt nie ucierpiał.



04:27 Tak wyglądała sytuacja na Ukrainie w 988. dniu wojny

