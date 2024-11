IKEA pożegnała Rosję. Sprzedała „klucz" do rosyjskiego rynku

Chodzi o nieruchomość w Josipowie pod Moskwą, potwierdziły gazecie RBK dwa źródła na rynku nieruchomości komercyjnych i przedstawiciel kupującego, biznesmena Roberta Uziłowa. Centrum dystrybucyjne szwedzka firma otworzyła w 2003 roku. W 2019 roku Patrick Anthony, który wówczas zajmował stanowisko dyrektora generalnego Ingki w Rosji, powiedział, że to centrum jest „kluczem do rozwoju IKEA w Rosji”.

Kto kupił rosyjskie aktywa IKEA? Gazprom tam jest

W marcu 2022 roku, po napaści Putina na Ukrainę, Ingka zawiesiła działalność swojej sieci detalicznej w Rosji i na Białorusi, a także fabryk produkujących towary dla IKEA. W 2023 roku szwedzka grupa stopniowo wyprzedawała wszystkie swoje główne aktywa: fabryki kupił rosyjski przetwórca drewna Łuzales oraz firma Słotex, która specjalizuje się w produkcji fasad i blatów kuchennych. Gazprombank otrzymał 14 centrów handlowych Mega, a siedzibę IKEA w Chimki Business Park przejął rosyjski KLS-Chimki.

Według źródła RBK po zaprzestaniu działalności IKEA, magazyn nie był używany. Nie wiadomo, kto zajmie go po sprzedaży. Według rozmówców publikacji transakcję zatwierdziła rządowa komisja ds. kontroli inwestycji zagranicznych, na której czele stoi minister finansów Anton Siłuanow. Odbyło się to także według ustalonych zasad: kwota transakcji musi uwzględniać haracz narzucony przez Kreml i z niej opłacana jest „dobrowolna” składka do budżetu Kremla.

„Dobrowolna" składka

W październiku rząd podniósł minimalną bonifikatę z 50 do 60 proc. i podniósł składkę do budżetu z 15 do 35 proc. wartości majątku. Jednak, jak wyjaśniło źródło RBK, transakcja z Ingka Group została zawarta po „starych” stawkach. - Jest to obiekt nowoczesny i wysokiej jakości, w pełni wyposażony do organizacji całego cyklu operacji logistycznych, a także z dobrą lokalizacją – 6 km od centralnej obwodnicy i z bezpośrednim dostępem do autostrady leningradzkiej. Kompleks został jednak zbudowany z uwzględnieniem specyfiki logistyki IKEA i został w pełni dostosowany do jej potrzeb, co stwarza trudności w jego dalszym użytkowaniu – zauważył Konstantin Fomiczenko partner NF Group.