05:03 Andrzej Duda w ONZ o agresji Rosji na Ukrainę: Rażące naruszenie podstawowych norm prawa międzynarodowego

Andrzej Duda stwierdził, że „powstrzymanie rosyjskiej wojny w Ukrainie” jest potrzebne "nie tylko po to, by położyć kres cierpieniom ludzkim i ukarać agresora". - Ale także po to, aby takie haniebne działania nie stały się wzorem do naśladowania dla innych. Integralność terytorialna Ukrainy musi zostać przywrócona w jej międzynarodowo uznanych granicach (obejmują one również Krym – red.) - podkreślił. Ostrzegł, że w innym przypadku "zgodzimy się żyć w świecie, w którym ofiarą agresji może paść każdy kraj, niezależnie od jego wielkości i położenia geograficznego".



04:34 Straż graniczna Ukrainy publikuje nagranie ze zniszczenia składu amunicji w rejonie Wołczańska

Skład amunicji, a także zgrupowanie rosyjskich wojsk, zostały zlokalizowane za pomocą drona, a następnie ostrzelane przez artylerię.



04:33 W nocy w Charkowie rozległy się eksplozje

Jak informował mer miasta, Ihor Terechow, Charków był w nocy celem ataku rakietowego.



04:32 Nocny atak dronów na obwód kijowski

W obwodzie kijowskim, w związku z atakiem dronów-kamikadze, aktywna była obrona przeciwlotnicza.



04:30 Josep Borrell: Unia Europejska będzie wspierać Ukrainę niezależnie od stanowiska USA

Szef unijnej dyplomacji zapewnił o tym na konferencji prasowej po posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa ONZ poświęconym sytuacji na Ukrainie.



04:28 Wołodymyr Zełenski spotkał się na marginesie Zgromadzenia Ogólnego ONZ z prezydentem Turcji

W czasie rozmowy z Recepem Tayyipem Erdoganem Zełenski rozmawiał m.in. o udziale tureckich firm w odbudowie Ukrainy po wojnie.



04:25 Ministerstwo Obrony Ukrainy: Nie jesteśmy w stanie wygrać wojny za pomocą własnej broni

Wiceminister obrony Ukrainy, Iwan Gawryluk, na antenie ukraińskiej telewizji mówił, że możliwości ukraińskiego przemysłu obronnego są zbyt małe, by Ukraina mogła wygrać wojnę z Rosją za pomocą własnej broni. Odpowiedzialnością za to obarczył administrację obalonego w 2014 roku Wiktora Janukowycza, która miała, „pod dyktando Federacji Rosyjskiej”, ograniczyć potencjał Ukrainy jeśli chodzi o jej przemysł obronny.



04:22 Kreml: Władimir Putin otwarty na możliwość kontaktów z przywódcami państw-stałych członków Rady Bezpieczeństwa ONZ

W rozmowie z dziennikiem „Izwiestia” rzecznik Kremla, Dmitrij Pieskow oświadczył, że prezydent Rosji pozostaje „otwarty na kontakty” z przywódcami państw będących stałymi członkami RB ONZ (oprócz Rosji są to USA, Wielka Brytania, Francja i Chiny), ale – jak dodał - z „oczywistych powodów perspektywa takiego spotkania jest obecnie nierealistyczna”. W 2021 roku, przed wybuchem wojny na Ukrainie, Putin proponował spotkanie RB ONZ na szczeblu przywódców państw, w czasie którego miałyby zostać omówione „sprawy globalne”. Inicjatywę taką wsparł wówczas chiński MSZ.



04:19 Siergiej Ławrow przyleciał do Nowego Jorku

Szef MSZ Rosji przybył do USA w związku z 79. Zgromadzeniem Ogólnym ONZ. Ławrow wygłosi przemówienie na forum ONZ 28 września.



04:18 Tak wyglądała sytuacja na froncie 24 września

