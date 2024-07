– Kluczowe jest spotkanie ministrów spraw zagranicznych UE 20 lipca, które ma decydować o odblokowaniu pieniędzy z Europejskiego Instrumentu na rzecz Pokoju (EPF) – mówi „Rzeczpospolitej” Daniel Hegedus, ekspert think tanku GMF.

To pieniądze wypłacane państwom członkowskim na sfinansowanie części lub całości dostaw broni dla Ukrainy, z których Polska ma dostać 2 mld euro. Według niego, jeśli Orbán wycofa swoje weto (powinien to zrobić, bo prezydencja nigdy nie wetuje żadnych decyzji), to krytyka osłabnie. Jeśli je podtrzyma, to spór eskaluje.

Jak zwraca uwagę nasz rozmówca, unijni partnerzy nie doceniają możliwości Orbána. To prawda, że prezydencja węgierska nie będzie miała wpływu na unijną legislację, której w tym półroczu praktycznie nie będzie.

Czytaj więcej Polityka „Rzecz w tym”: Co Unia i NATO mogą zrobić z Orbánem? Co Orbán napisał w listach do unijnych przywódców po spotkaniu z Władimirem Putinem i Xi Jinpingiem? Dlaczego wszyscy uczestnicy szczytu NATO w Waszyngtonie obserwowali zachowanie Joe Bidena – to główne tematy rozmowy z Anną Słojewską w podcaście „Rzecz w tym”.

– Polityka UE jest wieloaspektowa i zniszczenia dokonane przez Orbána mogą być znacznie poważniejsze – argumentuje Hegedus. Według niego istnieje zagrożenie, że Orbán w imieniu UE będzie legitymizował wybory w Gruzji zapowiedziane na październik, które raczej nie będą wolne i uczciwe.

– A potem w listopadzie, w razie wygranej Trumpa, pogratuluje mu, zanim jeszcze zostaną zliczone głosy. A w tle będzie miał logo unijnej prezydencji – mówi Hegedus.